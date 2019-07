Vagas de Emprego: confira as 132 vagas oferecidas pelo Sine Municipal nesta segunda

O Sine Municipal oferece 132 vagas de emprego durante esta segunda-feira (8), em Porto Alegre. As vagas, que são diversas, serão oferecidas até que sejam preenchidas. Os interessados devem procurar a unidade localizada na esquina da av. Sepúlveda com Mauá, das 8h às 17h, com Carteira de Trabalho e comprovante de residência.

As cartas de encaminhamento para as vagas são limitadas, e podem ser retiradas através do aplicativo Sine Fácil, disponível no Google Play, ou em qualquer agência Sine. Entre as ofertas, a maior demanda é para auxiliar de linha de produção, com 24 postos.

Confira:

Almoxarife: 1

Assistente de logística de transporte: 1

Atendente de cafeteria: 1

Auxiliar de compras: 1

Auxiliar de confeitaria: 1

Auxiliar de cozinha: 1

Auxiliar de desenvolvimento infantil: 2

Auxiliar de limpeza: 1

Auxiliar de linha de produção: 24

Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica: 2

Auxiliar de manutenção predial: 5

Auxiliar de sushiman: 1

Auxiliar de técnico de eletrônica: 1

Carreteiro (caminhoneiro de caminhão-carreta): 1

Carreteiro (motorista de caminhão-carreta): 4

Chefe de cozinha: 1

Chefe de serviço de limpeza: 4

Conferente de carga e descarga: 2

Corretor de imóveis: 2

Cozinheiro geral: 2

Cozinheiro industrial: 1

Editor de imagem: 1

Eletrotécnico: 4

Empregado doméstico nos serviços gerais: 1

Encarregado de obras e instalações: 1

Enfermeiro: 1

Estofador de móveis: 1

Expedidor de mercadorias: 3

Impressor (serigrafia): 1

Instalador de alarme: 1

Marmorista (construção): 1

Mecânico de manutenção de caminhão a diesel: 2

Mecânico de manutenção de máquina industrial: 1

Montador de móveis de madeira: 1

Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações: 5

Operador de centro de usinagem com comando numérico: 2

Operador de empilhadeira: 1

Operador de fabricação de tintas: 1

Operador de máquina de lavar roupas, em geral: 1

Operador de torno com comando numérico: 1

Passadeira de peças confeccionadas: 2

Projetista de móveis: 1

Promotor de vendas: 3

Recepcionista secretária: 1

Serigrafista: 2

Serrador de mármore: 1

Serralheiro: 1

Servente de limpeza: 1

Soldador: 2

Sondador de poços tubulares e sistemas rotativos: 1

Supervisor administrativo de pessoal: 2

Supervisor de logística: 6

Sushiman: 1

Técnico de apoio em pesquisa e desenvolvimento de produtos: 1

Técnico de contabilidade:1

