As 130 Agências FGTAS/Sine de 127 municípios gaúchos disponibilizaram 33.634 vagas de emprego no primeiro semestre de 2018. As unidades interligadas ao sistema Mais Emprego que ofereceram os maiores números de oportunidades de trabalho no período foram Centro de Porto Alegre (3.584), Rio Grande (1.185), Santa Maria (1.003), Canoas (999), Cachoeirinha (994), Pelotas (991) e Esteio (969).

