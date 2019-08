Vagas de emprego: Sine da capital disponibiliza 407 vagas

Novas vagas de emprego estão sendo disponibilizadas pelo Sine Municipal de Porto Alegre. A partir desta sexta-feira (30), 407 postos ficarão disponíveis, até que as vagas sejam preenchidas. Para se candidatar é preciso retirar a carta de encaminhamento, que tem número limitado, pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download no Google Play, ou pessoalmente na sede do Sine, das 8h às 17h, na avenida Sepúlveda esquina com a Mauá, no Centro Histórico.

Entre as oportunidades oferecidas, a maior demanda é para etiquetador, com 100 vagas, seguida por pedreiro, com 42 vagas abertas. O concorrente deve levar Carteira de Trabalho e comprovante de residência. A inscrição também pode ser feita pelo telefone (51) 3289-4796.

Confira as vagas disponíveis:

Açougueiro – 4

Administrador – 1

Administrador de rede e de sistemas computacionais – 1

Agente de segurança – 1

Arte educador – 1

Arte-finalista – 1

Assistente administrativo – 1

Auxiliar administrativo – 1

Auxiliar contábil – 1

Auxiliar de confeitaria – 2

Auxiliar de desenvolvimento infantil – 1

Auxiliar de escritório – 1

Auxiliar de estoque – 4

Auxiliar de manutenção predial – 9

Auxiliar de mecânico de autos – 1

Auxiliar técnico de refrigeração – 1

Azulejista – 1

Barman – 1

Borracheiro – 3

Cadista (desenhista técnico de arquitetura) – 1

Caseiro (agricultura) – 2

Confeiteiro – 1

Conferente de carga e descarga – 1

Costureira em geral – 2

Cozinheiro geral – 7

Desenhista de móveis – 1

Duteiro – 1

Educador infantil de nível médio – 1

Eletricista auxiliar – 1

Eletricista de manutenção em geral – 1

Encarregado de obras – 32

Enfermeiro – 3

Esteticista de animais domésticos – 1

Estofador de veículos – 1

Estoquista – 1

Etiquetador – 100

Fonoaudiólogo em audiologia – 1

Forneiro de fundição – 1

Fresador (fresadora universal) – 1

Gesseiro montador – 2

Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança – 1

Jardineiro – 2

Manobrista – 1

Marceneiro – 2

Mecânico – 6

Mecânico de automóvel – 1

Mecânico de freios de automóveis – 1

Mecânico de manutenção de equipamentos hidropneumáticos – 1

Mecânico de manutenção de máquina industrial – 7

Mecânico de manutenção de máquinas industriais – 1

Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) – 3

Mecânico eletricista de diesel (veículos automotores) – 1

Mestre de obras – 25

Montador de acessórios – 1

Motofretista – 4

Motorista entregador – 2

Operador de empilhadeira – 1

Operador de máquinas operatrizes – 1

Operador de rolo compressor – 2

Operador de tesoura volante e guilhotina, no acabamento de chapas e metais – 1

Padeiro – 1

Pasteleiro – 3

Pedreiro – 42

Pintor de edifícios – 2

Pizzaiolo – 2

Promotor de vendas – 6

Rastilheiro – 2

Recepcionista atendente – 1

Servente de obras – 3

Supervisor administrativo de pessoal – 1

Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) – 1

Técnico de edificações – 1

Técnico de edificações, estradas e saneamento – 10

Técnico de enfermagem – 6

Técnico de refrigeração (instalação) – 1

Técnico em farmácia – 30

Técnico em nutrição – 1

Torneiro mecânico – 2

Torneiro repuxador – 1

Vendedor ambulante – 1

Vendedor de serviços – 22

Vendedor interno – 2

Vendedor pracista – 2

Vidraceiro – 2