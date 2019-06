Vagas de emprego: Sine Municipal oferece vagas na capital

O Sine Municipal de Porto Alegre oferecerá 160 vagas de emprego nesta segunda-feira (3). Os interessados deverão procurar a unidade (esquina da Av. Sepúlveda com a Mauá) com a Carteira de Trabalho e o comprovante de residência em mãos. O atendimento será das 8h às 17h e as vagas têm limite de cartas de encaminhamento.

A maior oferta é para Auxiliar de segurança com 20 postos, seguido de auxiliar de limpeza, com 14 postos abertos.

Confira as vagas

Ajudante de obras: 10

Armador de ferragens na construção civil: 8

Assistente de serviço de contabilidade: 1

Assistente de vendas: 1

Assistente social: 1

Atendente de lavanderia: 1

Auxiliar contábil: 1

Auxiliar de confeiteiro: 2

Auxiliar de cozinha: 1

Auxiliar de desenvolvimento infantil: 1

Auxiliar de expedição: 1

Auxiliar de limpeza: 14

Auxiliar de segurança: 20

Balanceador: 1

Caseiro: 2

Confeiteiro: 2

Conferente de carga e descarga: 2

Consultor de produtos farmacêuticos: 1

Consultor de vendas: 1

Controlador de orçamento:1

Corretor de imóveis: 2

Cortador de roupas: 1

Costureira em geral: 9

Cozinheiro geral: 6

Educador infantil de nível médio: 1

Eletricista de manutenção em gera: 1

Estoquista: 1

Farmacêutico: 1

Frentista: 1

Gerente de bar e lanchonete: 1

Gerente de loja e supermercado: 1

Impressor flexográfico: 1

Instalador de alarme: 1

Instalador de estação de tv: 2

Jardineiro: 1

Marmorista (construção): 1

Mecânico de ar-condicionado e refrigeração: 2

Mecânico de manutenção de compressores de ar: 1

Mecânico de manutenção de máquinas, em geral: 1

Mecânico de motocicletas: 1

Mecânico eletricista de automóveis: 1

Motorista carreteiro: 6

Motorista entregador: 2

Nutricionista: 1

Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações: 3

Operador de estação de tratamento de água e efluentes: 2

Operador de máquina na fabricação de artefatos de cimento: 10

Operador de máquinas fixas, em geral: 2

Operador de ponte rolante: 1

Operador de retroescavadeira: 3

Operador de torno com comando numérico: 1

Pintor de automóveis: 2

Professor de jardim da infância: 1

Representante comercial autônomo: 1

Serigrafista: 1

Serrador de mármore: 1

Serralheiro: 2

Supervisor administrativo: 1

Técnico eletricista: 1

Técnico eletrônico em geral: 1

Técnico instrumentista (manutenção de instrumentos de medição e precisão): 2

Torneiro mecânico: 1

Vendedor interno: 2

Vendedor porta a porta: 3

Vendedor pracista: 1

Deixe seu comentário: