Sine disponibiliza 470 vagas de emprego até segunda-feira

O Sine Municipal está disponibilizando 470 vagas de emprego até segunda-feira (2). A maior demanda é para pedreiro com 34 vagas e encarregado de obras com 33 postos abertos. O interessado pode retirar a carta de encaminhamento para entrevista pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download no Google Play, ou presencialmente em qualquer unidade Sine. O número de cartas para retirar é limitado.

A sede do Sine Municipal funciona das 8h às 17h de segunda à sexta, na Avenida Sepúlveda, no Centro Histórico. Para concorrer a vaga o candidato deve comparecer com carteira de trabalho e comprovante de residência. A inscrição pode ser feita pessoalmente na unidade ou por telefone (51) 3289-4796.

As próximas edições do dia D estão programadas para os dias 3 de outubro, 7 de novembro e 5 de dezembro. O evento busca incluir profissionais com deficiência e reabilitados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no mercado de trabalho. Para concorrer à vaga, o interessado deve comparecer na unidade Sine portando carteira de trabalho, comprovante de residência e laudo de Classificação Internacional de Doenças (CID). As vagas podem ser conferidas no site do Sine ou no site da prefeitura de Porto Alegre.