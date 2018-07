Esta quinta-feira, 19, é mais um Dia D no Sine Municipal de Porto Alegre, com atendimento especial para pessoas com deficiência e reabilitados do INSS. A oferta é de 248 vagas, com destaque para técnico de enfermagem, com 51 postos abertos. Há também 20 vagas para enfermeiro de saúde pública e mais 20 para balconista.

