Vagas para auxiliar de limpeza

Uma empresa de grande porte oferece 90 vagas de auxiliar de limpeza, com encaminhamento por meio do Sine Municipal. Os interessados devem comparecer nesta quinta-feira à unidade do Centro Histórico (esquina das avenidas Sepúlveda com Mauá), das 8h às 17h, munidos da carteira de trabalho e comprovante de residência.

