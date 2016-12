Vagner Mancini Ã© anunciado como novo tÃ©cnico da Chapecoense

A Chapecoense anunciou nesta sexta-feira (9) a contratação do técnico Vagner Mancini, de 50 anos, que estava desempregado desde o início de setembro, quando deixou o Vitória.

Ele é a primeira pessoa contratada pelo clube para formar a nova comissão técnica após o acidente aéreo do último dia 29, quando 71 pessoas morreram, incluindo 19 jogadores e 24 membros da delegação. O ex-treinador do clube era Caio Júnior, morto no acidente

O presidente em exercício da equipe catarinense, Ivan Tozzo, afirmou que pretendia definir a nova comissão técnica até esta sexta-feira.

O dirigente já garantiu que o goleiro Nivaldo, que está no clube desde 2006 e se aposentou após a tragédia, será a segunda pessoa mais importante da nova diretoria de futebol que está sendo montada.

DIRETORIA

A equipe catarinense também acertou a contratação de Rui Costa como diretor executivo de futebol. Depois de ter passado pelo departamento jurídico do Grêmio, ele tornou-se diretor de futebol em 2013.

Em maio deste ano, após a eliminação gremista da Libertadores, Costa se reuniu com o presidente Romildo Bolzan e deixou o cargo. De acordo com o dirigente foi uma decisão consensual.

Após deixar o clube gaúcho, ele passou um período de 30 dias na Europa e se reuniu com Ferran Soriano, atual executivo de futebol do Manchester City e que também comandou o futebol do Barcelona. (Folhapress)

