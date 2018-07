O número de vítimas do acidente ocorrido no descarrilamento de um trem no domingo (8) no Noroeste da Turquia chegou a 24, informou nesta segunda-feira (9) o ministro de Saúde da país, Ahmet Demiracan. Dos 368 ocupantes do trem, 194 continuam hospitalizados, alguns deles em estado grave, disse Demiracan, citado pela agência “Anadolu”.