Começou na manhã desta quinta-feira, no Fórum da cidade gaúcha de São Sebastião do Caí (Vale do Caí) o julgamento de Marcelo Ferreira de Faria, que matou a facadas a ex-companheira e as duas filhas dela, de 15 e 4 anos de idade. Os crimes, alegadamente motivados por ciúme, foram cometidos em março de 2016 no apartamento onde as vítimas moravam, em Bom Principio.

Deixe seu comentário: