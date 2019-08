“Vai apanhar igual menino”: garoto é espancado em São Paulo por ser trans

Dois homens agrediram um jovem trans no bairro Sítio do Campo, em Praia Grande, litoral de São Paulo. A vítima, de 19 anos, estava sozinha quando foi abordada pela dupla, que estava em um carro. O jovem foi colocado dentro do veículo e, em seguida, eles disseram que ele iria apanhar “igual menino”, já que se identificava com o gênero.

Os suspeitos perguntaram as horas, mas ele ignorou. Então, a dupla continuou seguindo o jovem e ele acabou respondendo. Em seguida, eles disseram para ele entrar no carro. Ao recusar, um dos homens desceu e deu um chute na perna e socos na costela da vítima. Ele caiu e foi jogado para dentro do carro.

O jovem teve ferimentos no rosto, na costela e nas pernas. Ele passou por atendimento no Hospital Irmã Dulce e está em recuperação. O caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher de Praia Grande e segue sob investigação.

Deixe seu comentário: