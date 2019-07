Vai beber? Saiba sete alimentos para consumir antes e evitar problemas

As bebidas alcoólicas são absorvidas pelo intestino delgado e passam mais rapidamente para a corrente sanguínea quando a pessoa passou muito tempo sem se alimentar. Mas, com a escolha dos alimentos corretos, o álcool é absorvido lentamente, uma vez que o esvaziamento gástrico demora mais. Dessa forma, ele se torna menos tóxico para o organismo.

O melhor é claro é não consumir as bebidas alcoólicas em grandes quantidades e com frequência. Mas, se decidiu beber, é importante saber quais alimentos podem evitar o mal-estar e proteger o organismo contra os efeitos nocivos do álcool.

Coloque no prato

Ovo

Consumir um ovo antes de ingerir bebidas alcoólicas pode contribuir para evitar os sintomas da ressaca. Isso ocorre porque o alimento contém uma substância que auxilia o organismo a reverter à intoxicação causada pelo álcool. Sabe-se que as bebidas alcoólicas diminuem as reservas de glutationa do corpo, que é uma molécula fundamental para a desintoxicação do fígado. Por isso, fazer refeições que incluam ovos antes de beber ajuda a retardar a absorção do álcool. Evite os ovos fritos e consuma na versão cozida, que é a mais saudável.

Banana

Entre uma taça e outra, o potássio é um dos nutrientes que mais são eliminados pelo organismo e a falta dele pode causar alguns problemas no sistema nervoso e muscular. As bananas são ricas em potássio e reabastecem as reservas do corpo, pois ajudam a diminuir a perda de grandes quantidades de água do organismo – o que acontece ao consumir as bebidas alcoólicas. E por ter bastante água em sua composição, a fruta mantém o corpo hidratado.

Abacate

Optar pela fruta antes de alguns drinques pode ajudar a elevar os níveis de potássio no organismo e impedir a desidratação. Além disso, o abacate possui alguns compostos que protegem contra lesões no fígado, uma vez que o órgão pode ser prejudicado com o consumo de álcool em excesso. E o abacate é uma fonte de gordura boa para o corpo humano. Sendo assim, o consumo da fruta antes das bebidas retarda a absorção de álcool na corrente sanguínea. Consuma na forma de vitamina com leite, in natura ou prepare uma guacamole para comer com torradas.

Salmão

O peixe é rico em alfa-cetoglutarato, uma enzima que também pode ajudar a minimizar os sintomas da ressaca. Por possuir ômega-3 e ser fonte de vitaminas do complexo B, o salmão ajuda a reduzir a inflamação no cérebro causada pelo consumo em excesso de bebidas alcoólicas. Além disso, favorece uma boa irrigação sanguínea dos tecidos, fornece oxigênio e elimina as toxinas do corpo.

Frutas vermelhas

Consumir morangos, amoras ou mirtilos antes das bebidas alcoólicas ajuda a manter o corpo hidratado e minimiza os efeitos do álcool. Esses alimentos fazem parte do grupo de frutas vermelhas, que são ricas em água. Além disso, possuem antioxidantes eficazes contra os danos causados nas células pelo álcool ingerido. Invista em smoothies ou saladas de frutas.

Quinoa

O grão possui magnésio e potássio, que são nutrientes que diminuem os danos causados pelo álcool. Além disso, quinoa contém antioxidantes que protegem o organismo contra os radicais livres que surgem com o excesso de bebidas alcoólicas. Por isso, antes de beber, aposte no alimento em sopas ou saladas.

Batata-doce

As batatas-doces são fontes de carboidratos complexos e potássio, o que ajuda a equilibrar o organismo e reduzir os efeitos do álcool. As vitaminas A, B e C, presentes no alimento, têm propriedades antioxidantes que ajudam no combate contra os danos causados por radicais livres estimulados pelas bebidas alcoólicas. Por ser uma fonte de rápida de energia, ajuda a diminuir as chances de hipoglicemia durante o consumo das bebidas com álcool.

Melhor evitar

Café

O consumo de café antes das bebidas alcoólicas pode ser perigoso. A bebida cafeinada é um estimulante que pode disfarçar os efeitos do álcool no organismo. Sendo assim, essa combinação de álcool com café aumenta o risco de intoxicação e até de morte por excesso de álcool, uma vez que a pessoa perde a noção do quanto já bebeu. Além disso, o café tem ação diurética e desidrata ainda mais o corpo. Por isso, quando for tomar alguns drinques evite o café para evitar problemas de saúde e excessos do álcool.

Deixe seu comentário: