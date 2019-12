Magazine Vai começar a 4ª edição do Festival Estadual de Teatro do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2019

Mostra faz parte do Plano Anual de Atividades da Casa de Cultura Mario Quintana Foto: Fernanda Abbeg Foto: Fernanda Abbeg

Mostra faz parte do Plano Anual de Atividades da Casa de Cultura Mario QuintanaTrês dias repletos de produção teatral gaúcha! O palco da festa será a Casa de Cultura Mario Quintana, que receberá a quarta edição do Festival Estadual de Teatro do Rio Grande do Sul (FESTE). O evento contará com oficinas, diálogos e espetáculos concorrentes, indicados por cada um dos festivais no interior do Estado, realizados ao longo de 2019.

O FESTE é uma iniciativa dos coordenadores de mostras espalhadas pelo Rio Grande do Sul, e busca criar um canal de interlocução entre a produção teatral do interior com a Capital, possibilitando um espaço de visibilidade e compartilhamento de experiências entre realizadores e público. Todos as atividades têm entrada franca com distribuição de senhas uma hora antes.

Além dos espetáculos teatrais, serão realizadas duas oficinas: “Dramaturgias Radicais – Oficina de escrita criativa”, com Viviane Juguero e “Oficina de Contra Regragem e Direção Técnica”, com J.Maia. O FESTE 2019 também receberá o lançamento do livro “Introdução ao Teatro”, de Monah Delacy. A autora, uma das atrizes, diretoras e professoras mais respeitadas do Brasil, estará na Casa de Cultura Mario Quintana para um bate-papo com a classe artística e o público interessado.

Com curadoria de Jessé Oliveira e convidados, o Plano Anual de Atividades tem incentivo da Lei de Incentivo à Cultura, apoio da Sabemi, patrocínio cultural das Lojas Renner, patrocinador apresentador Banrisul, produção da Cida Cultural e realização da Associação dos Amigos da Casa de Cultura Mario Quintana, Casa de Cultura Mario Quintana, Secretaria de Estado da Cultura (Sedac) e da Secretaria Especial da Cultura do Ministério da Cidadania/Governo Federal.

Programação

DIA 04/12

“Teima filho, teima que dá”

Às 20h no Teatro Bruno Kiefer

GET (Grupo de estudos teatrais) de Gravataí.

DIA 05/12

“A droga da obediência”

Às 14H no Teatro Bruno Kiefer

Oficina de Teatro de Santiago.

“O pássaro azul”

Às 15H30 no Teatro Carlos Carvalho

Coletivo “A Tá, Né” de Pelotas

“Mata teu pai”

Às 19H30 na Travessa dos Cataventos

Coletivo Pyton de Porto Alegre

“Dois perdidos em uma noite suja”

Às 21H no Teatro Bruno Kiefer

Grupo “Loucos de Palco” de Santa Rosa

DIA 06/12

“Dom Quixote”

Às 14H no Teatro Carlos Carvalho

Grupo “Loucos de Palco” de Santa Rosa

“A morte de Danton”

Às 21H no Teatro Bruno Kiefer

Coadjuvantes Grupo de Teatro de Charqueadas

DIA 07/12

“Os sete gatinhos”

Às 14H no Teatro Bruno Kiefer

Grupo Retalhos de Santa Maria

“Nosso Estado de sítio”

Às 19H30 no Teatro Bruno Kiefer

Coletivo União de Artistas da UERGS de Montenegro

DIA 08/12

“Olga”

Às 14H No Teatro Carlos Carvalho

Grupo ArtisticaMente de Canela

Oficinas e bate-papo

– “Dramaturgias Radicais – Oficina de escrita criativa”, com Viviane Juguero

A oficina será nos dias 05, 06 e 07 de dezembro

Local: Sala Sérgio Napp 2, na Casa de Cultura Mario Quintana

Horário: das 9h às 12h

Público alvo: Profissionais e estudantes de Teatro e da educação

Faixa etária mínima: 16 anos.

Inscrições pelo e-mail: festeccmq@gmail.com

– “Oficina de Contra Regragem e Direção Técnica”, com J.Maia

Dia 05 de dezembro

Local: Teatro Carlos Carvalho, na Casa de Cultura Mario Quintana

Horário: das 9h às 12h

Público alvo: Profissionais e estudantes de Teatro

Faixa etária mínima: 16 anos.

Inscrições pelo e-mail: festeccmq@gmail.com

– Lançamento do livro “Introdução ao Teatro”, de Monah Dalacy e bate-papo com a autora

Dia: 07 de dezembro

Local: Sala Sérgio Napp 2, na Casa de Cultura Mario Quintana

Horário: 17h

