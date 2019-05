Vai começar a Feira Brasileira do Varejo. Sindilojas Porto Alegre mostra a força do setor

Com 2.670 associados, o Sindilojas Porto Alegre mostra a força do setor, embalado por um evento de peso, que chega a sua 7ª edição. É a Feira Brasileira do Varejo que acontece simultaneamente com o Congresso Brasileiro do Varejo, a partir desta terça-feira (28), se estendendo até a quinta-feira (30), na Fiergs.

A expectativa começa com a abertura do evento, devendo receber cerca de 1.500 convidados, com a explanação do presidente do Sindilojas, Paulo Kruse; presidente da FBV, Ronaldo Sielichow; presidente da Fecomércio, Luiz Carlos Bohn e prefeito Nelson Marchezan Júnior. Na continuidade, está sendo aguardada a explanação do empresário Luciano Hang, CEO do Grupo Havan, uma das maiores redes varejistas do Brasil, que abordará o tema “Coragem para Mudar. O Brasil precisa de nós.” Sob o comando de 120 unidades da marca, Hang, que inaugurou sua primeira loja no Rio Grande do Sul em dezembro, em Passo Fundo, está apostando no mercado gaúcho para a abertura de outras cinco lojas. No Congresso, compartilhará sua trajetória como empresário e os desafios enfrentados neste caminho para um público que reúne lojistas, empresários, profissionais do varejo e estudantes.

Uma das novidades da FBV fica para o RS Moda. “É a indústria gaúcha vendendo para o comércio gaúcho”, como aponta o presidente do Sindilojas Porto Alegre, ao reiterar que “a indústria gaúcha tem muita qualidade e temos que impulsioná-la”. Kruse diz que a Feira chega para qualificar o lojista. Serão 40 expositores do segmento textil e outros 40 do varejo, além de muita informação. “Teremos um nível altíssimo de informações nestes três dias”.

Ele mantém otimismo também frente ao público, com participantes praticamente de todos os Estados da Federação, atraídos igualmente pelo nome dos palestrantes que prometem levar muito conteúdo aos visitantes. Kruse faz uma avaliação do atual momento político-econômico e diz que mesmo aquém do que todos esperavam, “temos que continuar trabalhando, temos que acreditar que a crise vai melhorar” e a aposta fica também para a FBV, por “oportunizar a qualificação do lojista” através de várias iniciativas associadas à programação da Feira. Uma delas é o Varejo Experience, que levará 60 lojistas à visitação de empreendimentos do setor que estão dando certo, “com crescimento na casa dos dois dígitos”. Isso demonstra, como avalia Paulo Kruse, “que o Brasil, embora parado, ainda conta com um empresariado que está indo muito bem”. Ele finaliza dizendo que o empresário precisa escolher de que lado quer ficar, ou seja, se quer “vender lenços ou chorar e este é o espírito da Feira, de otimismo e oportunidades”. (Clarisse Ledur)

