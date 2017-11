Vai começar o Festival de Natal do BarraShoppingSul

Para esquentar o clima pré-natalino, o BarraShoppingSul realiza de 14 a 17 de dezembro o Festival de Natal. Na programação, três atrações que agradam em cheio a criançada: Mundo Bita, Palavra Cantada e Masha e o Urso. Todas as apresentações irão acontecer No Centro de Eventos do shopping.

O festival inicia no dia 14 de dezembro com o Mundo Bita, que irá apresentar seu novo show “Nosso Mundo da Imaginação”, que reúne músicas de cinco álbuns do grupo. No repertório, No repertório do show, as preferidas de todas as crianças como É Fogo, Chuva Chove, Ai, Que Vontade, Onde se Fabrica o Pensamento, entre outros sucessos que prometem encantar a plateia e estimular passeios pela imaginação.

O evento prossegue com o grupo mais querido pelo público infantil em todo país, o Palavra Cantata, com seu novo show “Bafafá”. A proposta é mostrar as duas faces: tanto as novas canções – que nem são tão novas assim, pois muitas delas já estão bombando no Youtube -, quanto as canções de sucesso, para contentar os papais e mamães que querem ver e ouvir a dupla cantando os antigos sucessos.

Fechando o festival, o espetáculo Masha e o Urso. Baseado em um conto de fadas do folclore russo, mostra o cotidiano de uma pequena menina travessa que vive em meio a uma floresta, Masha, que constantemente visita seu amigo Urso que mora numa casa do bosque e lhe age como uma figura responsável que tem que suportar as travessuras que a menina faz. A apresentação traz para o palco canções idealizadas para o espetáculo com efeitos de iluminação e cenários coloridos, fazendo com que a obra encante e crianças 100% do tempo.

Os ingressos são limitados e já estão à venda na Multissom do BarraShoppingSul e pelo site www.blueticket.com.br. As portas do Centro de Eventos serão abertas 20 minutos antes de cada espetáculo.

Serviço:

Festival de Natal BarraShoppingSul/De 14 a 17 de dezembro/Centro de Eventos BarraShoppingSul (Avenida Diário de Notícias, 300 – Porto Alegre)

