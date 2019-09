“Vai faltar dinheiro para o PCdoB”, diz Bolsonaro sobre a nova carteira estudantil digital, ironizando a influência do partido na UNE, que será afetada pelo novo documento

O presidente Jair Bolsonaro fez uma provocação nesta terça-feira (03) ao PCdoB e disse que o partido de esquerda perderá recursos com a assinatura de MP (medida provisória) que cria uma carteira de identidade digital para estudantes.

A expectativa é que a iniciativa seja anunciada, em evento no Palácio do Planalto, até o final desta semana. O objetivo dela é esvaziar a carteirinha emitida por entidades estudantis, como a UNE (União Nacional dos Estudantes). “Não vai ter mais que pagar para a UNE, que quem manda lá é o PCdoB”, afirmou. “Vai faltar dinheiro para o PCdoB, hein!?”, acrescentou.

Bolsonaro e seus aliados são rivais da UNE – controlada há anos pelo PCdoB – e de outras entidades estudantis. O documento, que garante meia entrada em cinemas e espetáculos, é a principal fonte de renda deles.

Uma lei de 2013, sobre o benefício do pagamento de meia-entrada, garante a emissão apenas à UNE, à Ubes (União Nacional dos Estudantes Secundaristas) e à ANPG (Associação Nacional de Pós-Graduandos).

O trabalho de criação da carteira de estudante digital foi iniciado pelo ex-presidente do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), Marcus Vinicius Rodrigues, que elegeu o tema como uma das prioridades dos primeiros 100 dias de governo.

A demissão de Marcus Vinicius do instituto em meio à crise que culminou com a saída de Ricardo Vélez Rodríguez, substituído pelo atual ministro Abraham Weintraub. O projeto ainda teve atrasos porque o MEC (Ministério da Educação) insistiu com a área técnica do Inep para ter acesso aos dados individuais dos estudantes, o que contraria o sigilo das informações coletadas para estatísticas oficiais da educação no País.

Documento

