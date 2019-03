Vai ter que rebolar: empresa responsável pela venda dos ingressos da turnê de Sandy e Junior responde por irregularidades

Por Gabriella Rocha*

A Live Nation Brasil, empresa responsável pela venda dos ingressos da turnê Nossa História, de Sandy e Junior, deverá prestar esclarecimentos a respeito das incoerências nas vendas online e física. Eles terão cinco dias para apresentar um relatório minucioso que comprove as vendas virtuais e presenciais, deixando claro quantos ingressos foram vendidos no total, para quais CPFs e qual a quantia em cada CPF.

O juiz titular da 14ª Vara Cível de Brasília, juntamente com o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), analisará as denúncias e o relatório, podendo indiciar a companhia por multa de até R$50 mil em caso de atrasos na entrega do material. Além disso, a Justiça determinou o cancelamento de compras que ultrapassassem o limite de seis ingressos por CPF. Dessa forma, tais vouchers foram colocados à venda novamente.

No Instagram da empresa, vários fãs da dupla deixaram comentários reclamando dos serviços prestados pela companhia, fazendo denúncias de irregularidades e descaso. O perfil da Live Nation Brasil publicou uma foto com um pedido de desculpas aos clientes.

