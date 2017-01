Val Marchiori sofre acidente de moto aquática em Angra dos Reis e quase tem a mão amputada

Val Marchiori passou por um tremendo susto neste final de semana. A socialite estava andando de moto aquática em Angra dos Reis, no Litoral do Rio, quando sofreu um acidente.

“Meus amores, muito obrigada por todas as mensagens de carinho. Estou com muita dor, vou passar essa noite no hospital para fazer novos exames, mas estou bem. Foi um acidente com o jet-ski que eu estava pilotando. Fui pegar a corda onde estava a boia com meus sobrinhos para puxar e ela entrou por baixo da hélice do jet e me puxou bruscamente. O motor logo foi desligado evitando um dano maior. Obrigada a todos vocês. Amanhã estarei melhor! Boa noite! Besitos”, contou.

Mais tarde, a socialite ainda fez outro desabafo. “Olha o que deu a aventura do mar! Quase que tive que amputar a mão”, finalizou.

