Valdívia diz que Seijas tem mesmo perfil de D’Alessandro

O meia Seijas foi contratado para ser o substituto de D’Alessandro, o grande cérebro da equipe dentro de campo. Tecnicamente o jogador venezuelano talvez esteja ainda longe de corresponder a todas as expectativas, embora já seja umas das principais peças do time. No entanto, Seijas desponta como grande liderança colorada.

Em momento difícil do Inter, em que o time está na zona de rebaixamento do Brasileirão, Seijas tem assumido a responsabilidade de líder. O armador se apresenta para o jogo a todo momento e não se esconde nos instantes mais complicados. Diante do Sport, o camisa 23 cobrou pênalti que deu ao Inter empate fora de casa.

“O Seijas tem o mesmo comportamento do D’Alessandro. É uma liderança, é um cara aguerrido e que joga para equipe”, elogia Valdívia.

