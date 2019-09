Saiba se vale a pena instalar agora a atualização para o iOS 13 no iPhone

O iOS 13 foi disponibilizado pela Apple e já pode ser baixado para os modelos de iPhone que suportam a nova versão do sistema. A nova versão vem com melhorias significativas e novidades interessantes, mas será que vale a pena instalá-lo imediatamente?

Essa é uma dúvida recorrente entre muitos usuários, já que em lançamentos anteriores foram encontradas falhas que afetavam a estabilidade do dispositivo. Algumas falhas também apareceram nesta edição, mas apesar de eventuais “bugs” – algo previsível em qualquer programa ou sistema – o que deve ser levado em consideração é a agilidade na correção do problema.

Após a liberação do iOS 13, as reclamações começaram a surgir, com usuários afirmando que alguns aplicativos travam aleatoriamente durante a sua execução. Também houve relatos de instabilidade na conexão com a rede e lentidão no aplicativo da câmera.

Primeira falha grave encontrada no iOS 13

Um hacker da ilha das Canárias anunciou ter encontrado uma falha de segurança grave, que expõe a agenda de contatos. No entanto, para obter êxito na invasão é preciso ter o aparelho em mãos. Mesmo que ele esteja protegido por senha e leitura biométrica, os detalhes sobre os contatos podem ser facilmente acessados.

O caso havia sido reportado ao programa de recompensas para falhas de segurança da Apple no dia 3 de julho. De acordo com reportagem da rede de TV americana CNN, a própria Apple confirmou que o problema existe e informou que a correção para este bug deve acontecer no iOS 13.1, que será disponibilizado no dia 24 de setembro.

Outras novidades da versão

Modo Escuro

Esse recurso está entre uma das novidades mais relevantes no iOS 13. O modo escuro vem sendo cada vez mais adotado pelos usuários.

No iOS, essa opção não é apenas para alterar a cor do tema para um tom completamente preto: o modo escuro pode ser definido permanentemente com esse aspecto ou alternar automaticamente para uma transição de tonalidade baseada no nascer do sol – função semelhante a presente no Mac OS Mojave. Todos os apps no iOS 13 são suportados pelo modo escuro.

Teclado com Swipe

Escrever no teclado apenas arrastando o dedo, sem a necessidade de teclar, não é novidade. Mas para obter essa função era necessário instalar apps de terceiros, que permitiam mudanças no teclado. Agora esse recurso é nativo do iOS 13.

Mapas com visão da rua

Novamente um recurso conhecido há anos, presente no Google Maps. Essa função foi adicionada agora no Maps da Apple, com a possibilidade de visualizar imagens de ruas dentro do app. O recurso será implementado primeiro nos Estados Unidos.

Assistente virtual interagindo com os Apps

Finalmente a Siri é capaz de executar apps instalados no iPhone através do comando de voz.

