Vale do Sulício promove o evento FINTECH POA – a Revolução do Mercado Financeiro nesta terça-feira (13)

A Vale do Sulício promove, no dia 13 de novembro, no Sheraton Hotel (Rua Olavo Barreto Viana, 18), em Porto Alegre, o FINTECH POA, a Revolução do Mercado Financeiro. Totalmente cocriado com o mercado, o evento irá reunir, em um único dia, das 8h30min às 18h, os grandes players, startups, instituições financeiras e órgãos reguladores, para discutirem as inovações, os impactos e o futuro do segmento. Entre os palestrantes, está confirmada a presença do consultor do departamento de regulação do Sistema Financeiro do Banco Central do Brasil, Mardilson Queiroz, que falará sobre a Lei PSD2, o Open Banking, em vigor a partir deste ano na Europa, que pode impactar no mercado brasileiro. No FINTECH POA também serão apresentados cases de sucesso e as tendências em chatbots, blockchain, big data e outros temas relacionados.

Entre os nomes confirmados estão André Ghignatti, cofundador da aceleradora WOW; Dirceu Corrêa Jr., CEO da plataforma Postmetria; Fabio Junges, sócio da Onepercent, DAO especializada em projetos de blockchain; Nori Lermen, fundador da Saque e Pague; Leandro Pereira, head de investimentos no RS e no PR da Inseed Investimentos; Rafael Souza, cofundador da UBOTS; Ricardo Taveira, CEO e fundador da QUANTO; e Tito Gusmão, fundador da WARREN, plataforma de investimentos. A abertura e mediação do evento será realizada pela jornalista Raquel Boechat, sócia diretora da Enfato Multicomunicação, professora de Comunicação na PUCRS e cofundadora do Hub Portugal (conexões Brasil Portugal) e Hub E-Training, rede com foco em capacitação e projetos globais em comunicação.

De acordo com um estudo apresentado em abril pela consultoria de mercado Accenture, o investimento global na área de tecnologia financeira registrou um salto de 67% no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado, atingindo a casa de US$ 5,3 bilhões. Em regiões como Europa e Ásia-Pacífico, o investimento em Fintechs chegou a dobrar no mesmo período. Segundo dados do mapeamento Radar Fintech Lab, atualmente existem 453 startups focadas em soluções financeiras, somente no Brasil. De acordo com dados do Finnovation, o segmento de Pagamentos e Remessas representa 25% dos segmentos com maior quantidade de fintechs, seguido pela área de gestão financeira empresarial, com 17%, e empréstimos, com 15%.

“O evento é uma oportunidade única para trocar informações e experiências, fazer contatos e aprender mais sobre esse importante mercado das Fintechs, que vem crescendo muito no mundo todo”, destaca o cofundador da Vale do Sulício, Felipe Braga Jorge. E complementa: “As Fintechs tem a capacidade de revolucionar os modelos de negócios existentes, oferecendo às pessoas soluções financeiras altamente inovadoras e práticas, com foco no cliente e nas suas necessidades, geralmente com menor custo”, esclarece Jorge. O Nubank e o Banco Original são alguns dos exemplos de Fintechs que estão ganhando cada vez mais espaço entre os consumidores brasileiros, principalmente porque investem nos pilares de qualidade no atendimento e na melhor experiência com o usuário, aliado a um custo mais baixo.

Palestrantes:

Mardilson Queiroz

Consultor do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do Banco Central do Brasil, participou de grupos de trabalho do Banco Mundial, do FMI e do BIS. Responsável técnico pelo arcabouço regulatório de modelo de negócio de financiamento coletivo baseado em empréstimos por meio de plataformas eletrônicas, fintech de crédito (P2P lending). Atualmente, coordena equipe no BCB que estuda “open banking”.

Nori Lermen

Diretor de Inovação e Expansão da Saque e Pague. É o executivo responsável pela abertura de novos negócios, crescimento e olhar de futuro da companhia. Unindo experiências obtidas à frente de empresas como Perto e Banrisul com seu olhar inovador, foi o responsável por trazer para o país o conceito de reciclagem de cédulas que revolucionou o modelo e fez com que a Saque e Pague pudesse se tornar a empresa que oferece soluções para diferentes demandas de públicos distintos em uma única plataforma de tecnologia.

Ricardo Taveira

CEO e fundador da Quanto, primeira plataforma ponta-a-ponta de open banking do Brasil, conectando bancos, fintechs e seus usuários de forma ágil e segura. Taveira Iniciou sua primeira empresa aos 16 anos de idade. Após cursar faculdade nos EUA, trabalhou com inovação e venture capital em fundos nos EUA e Brasil. Possui MBA em Economia pela Universidade de Chicago. Taveira lançou a Quanto no final de 2015 frente o amadurecimento do open banking na Europa.

Tito Gusmão

Tem 15 anos de experiência no mercado financeiro no Brasil e EUA. Durante 8 anos foi sócio da XP Investimentos, ajudando a empresa a se tornar a maior corretora do país. Foi analista chefe, diretor da mesa de derivativos e ministrou mais de 500 cursos e palestras sobre investimentos. Em 2015 fundou em NY o Warren, uma plataforma de investimentos com uma proposta simples e divertida e trouxe ela para o Brasil em 2016.

Dirceu Corrêa Jr.

CEO da Postmetria plataforma para monitoramento da satisfação de clientes, a partir da métrica Social NPS (Net Promoter Score). Mestre em Administração de empresas pela Université de Poitiers (França). Empreendedor na área de digital business desde 2009. Experiência prática em métodos de pesquisa qualititiva e comportamento do consumidor. Criador do 1º software de pesquisa em Métodos Mistos Enxutos (Lean Mixed Methods) do Brasil.

Leandro Pereira

Foi executivo da Telefônica de Espanha, e já empreendeu em segmentos como varejo, educação e serviços. Possui 15 anos de atuação em gestão, implementando a metodologia de Gestão pela Qualidade Total em mais de 100 empresas. Atualmente é Head de investimentos no RS e PR da Inseed (gestora de fundos com mais de R$500Mi sob gestão e 57 empresas já investidas) e faz parte dos conselhos da Cowmed e Lamiecco.

André Ghignatti

Engenheiro eletricista, é co-fundador da Wow Aceleradora de Startups e de duas empresas de tecnologia na área de internet. Atuou como CEO da Neogrid e atualmente é investidor e CEO na Wow Aceleradora de Startups. É mentor nos programas Inovativa Brasil, 100OpenStartups e StartupRS e diretor na AssesproRS.

Fábio Junges

Doutor em Administração de Empresas, empreendedor na área de TI, professor em cursos de pós-graduação em transformação digital, blockchain e criptoeconomia. Business Partner na OnePercent, DAO especializada em projetos de blockchain, e Certified Bitcoin Professional (CBP) pelo CryptoCurrency Certification Consortium. Entusiasta de blockchain e de cenários em que as novas tecnologias mudam as organizações e as tornam melhores.

Rafael de Paula Souza

Engenheiro de Computação (Universidade Federal do Rio Grande) com mais de dez anos de experiência em desenvolvimento e arquitetura de software. Apaixonado por resolução de problemas, atualmente pesquisa e aplica inteligência artificial nos produtos e chatbots da startup Ubots onde é Cofundador.

