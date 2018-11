Vale do Sulício promove o evento FINTECH POA – a Revolução do Mercado Financeiro no dia 13 de novembro

A Vale do Sulício promove, no dia 13 de novembro, no Sheraton Hotel (Rua Olavo Barreto Viana, 18), em Porto Alegre, o FINTECH POA, a Revolução do Mercado Financeiro. Totalmente cocriado com o mercado, o evento irá reunir, em um único dia, das 8h30min às 18h, os grandes players, startups, instituições financeiras e órgãos reguladores, para discutirem as inovações, os impactos e o futuro do segmento. Entre os palestrantes, está confirmada a presença do consultor do departamento de regulação do Sistema Financeiro do Banco Central do Brasil, Mardilson Queiroz, que falará sobre a Lei PSD2, o Open Banking, em vigor a partir deste ano na Europa, que pode impactar no mercado brasileiro. No FINTECH POA também serão apresentados cases de sucesso e as tendências em chatbots, blockchain, big data e outros temas relacionados.

Entre os nomes confirmados estão André Ghignatti, cofundador da aceleradora WOW; Dirceu Corrêa Jr., CEO da plataforma Postmetria; Fabio Junges, sócio da Onepercent, DAO especializada em projetos de blockchain; Nori Lermen, fundador da Saque e Pague; Leandro Pereira, head de investimentos no RS e no PR da Inseed Investimentos; Rafael Souza, cofundador da UBOTS; Ricardo Taveira, CEO e fundador da QUANTO; e Tito Gusmão, fundador da WARREN, plataforma de investimentos.

De acordo com um estudo apresentado em abril pela consultoria de mercado Accenture, o investimento global na área de tecnologia financeira registrou um salto de 67% no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado, atingindo a casa de US$ 5,3 bilhões. Em regiões como Europa e Ásia-Pacífico, o investimento em Fintechs chegou a dobrar no mesmo período. Segundo dados do mapeamento Radar Fintech Lab, atualmente existem 453 startups focadas em soluções financeiras, somente no Brasil. De acordo com dados do Finnovation, o segmento de Pagamentos e Remessas representa 25% dos segmentos com maior quantidade de fintechs, seguido pela área de gestão financeira empresarial, com 17%, e empréstimos, com 15%.

“O evento é uma oportunidade única para trocar informações e experiências, fazer contatos e aprender mais sobre esse importante mercado das Fintechs, que vem crescendo muito no mundo todo”, destaca o cofundador da Vale do Sulício, Felipe Braga Jorge. E complementa: “As Fintechs tem a capacidade de revolucionar os modelos de negócios existentes, oferecendo às pessoas soluções financeiras altamente inovadoras e práticas, com foco no cliente e nas suas necessidades, geralmente com menor custo”, esclarece Jorge. O Nubank e o Banco Original são alguns dos exemplos de Fintechs que estão ganhando cada vez mais espaço entre os consumidores brasileiros, principalmente porque investem nos pilares de qualidade no atendimento e na melhor experiência com o usuário, aliado a um custo mais baixo.

