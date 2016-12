Vale dos Dinossauros é atração de férias em Canela

O Vale dos Dinossauros preparou um programa especial para quem está em busca de aventura e emoções. Localizado no 05km da Rodovia RS 466, Bairro Parque Pinheiro Grosso – estrada que leva ao Caracol -, em Canela, numa área total de 35 mil metros, o espaço de entretenimento da Serra Gaúcha é inspirado na franquia Jurassic Park: O Parque dos Dinossauros, de Steven Spielberg. O público terá a sensação de estar e de conviver com esses animais fascinantes com cerca de 30 espécies de dinossauros animatrônicas, que se movimentam e emitem sons semelhantes aos que existiram há milhões de anos.

Durante o passeio, o visitante é transportado para o parque dentro de um microônibus. Depois, o passeio é feito a pé, em meio à mata nativa, pelos dois hectares onde estão espalhados os dinossauros. Entre as espécies que em exposição encontramos: Espinossauro, Tricerátopo, Velociraptor, Mamenquissauro, Carnotauro, Pteranodonte, Estegossauro, Sarcosuchus, Galimimo, Anquilossauro, entre outros. A média de altura dos dinossauros gira em torno de dois a 10 metros. No local, há também uma loja com souvenirs e materiais relacionados ao período jurássico e uma lanchonete temática. A cada mês, o empreendimento ganhará novas espécies, vindas dos Estados Unidos.

O parque está em pleno funcionamento, aberto diariamente ao público e permite passeios bem próximos das temidas espécies. No local, há também uma loja com souvenirs e materiais relacionados ao período pré-histórico e uma lanchonete temática.

Comentários