Vale é obrigada a indenizar em R$ 5 mi famílias da tragédia de Brumadinho

Em uma ação movida pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), o ógão pede que a Vale seja obrigada a desembolsar, a título de indenização por danos morais, no mínimo R$ 5 milhões para cada uma das famílias de mortos na tragédia de Brumadinho (MG). Conforme a solicitação, cada parente – cônjuge, pais, filhos e irmãos – teria direito a receber pelo menos R$1 milhão. Segundo o MPT, o valor seria equivalente à remuneração integral do trabalhador e o pagamento deveria ocorrer até o momento em que ele completaria 78 anos, expectativa de vida do brasileiro de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O pedido do ógão vem de encontro com oferta anterior da Vale, que tinha apresentado quantias bem inferiores. Em audiências judiciais, a mineradora teria oferecido R$300 mil para cônjuge, R$ 300 mil para cada um dos filhos, R$ 150 mil para cada um dos pais e R$ 75 mil para cada um dos irmãos. Essa proposta foi recusada por parentes das vítimas reunidos em uma assembleia no dia 14 de fevereiro.

