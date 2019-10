Valério Azevedo traz à 65a. Feira do Livro, Revelações do Imaginário Mágico.

Publicada pela primeira vez em dezembro de 2005, a Existência Virtual desapareceu em 2012, quando a plataforma onde se encontrava hospedada, uma página da Internet hoje descontinuada, foi extinta. Após cinco anos de intensas buscas, o autor, o jornalista e produtor eletrônico Valério Azevedo, resgatou de discos rígidos avariados, disquetes obsoletos e velhos CDs, boa parte das publicações perdidas. Agora, as histórias da Existência Virtual, após essa trajetória inusitada, estão de volta no livro REVELAÇÕES DO IMAGINÁRIO MÁGICO que reúne contos de ficção e fantasia. A sessão de autógrafos com o autor, na 65ª Feira do Livro de Porto Alegre, acontece no sábado 9 de novembro, às 14hs, na sala O Retrato da Casa de Cultura Érico Veríssimo, no Centro Histórico.