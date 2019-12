Rio Grande do Sul Validação facial aumenta a segurança do processo de habilitação de condutores

Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2019

Tecnologia visa prevenir fraudes e promover mais segurança na emissão da CNH Foto: Divulgação/Detran-RS

Para prevenir fraudes e promover mais segurança na emissão da carteira de motorista, o processo de habilitação agora conta com validação facial. A tecnologia compara a foto anterior no cadastro do condutor com aquela capturada no momento da abertura do serviço.

Imagens com percentual de similaridade maior do que 90% são homologadas automaticamente pelo sistema. Abaixo disso, é preciso a avaliação manual pelo Detran-RS por meio de biometria e outros métodos que confirmem a identidade do motorista.

A novidade foi implementada de forma gradual nos Estados brasileiros. No Rio Grande do Sul, a etapa da validação facial começou a ser exigida em 11 de novembro para todos os serviços, exceto primeira habilitação. Após um mês de adaptações sistêmicas, o número de condutores gaúchos que já passaram pela validação facial chega a 110 mil. Desse total, 0,05% passou por validação manual.

