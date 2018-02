“Vamos andar para frente”, disse o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, sobre a desistência do partido de indicar a deputada Cristiane Brasil para o comando do Ministério do Trabalho

Sem previsão de uma decisão judicial, o PTB desistiu da indicação da deputada federal Cristiane Brasil (PTB-RJ) para o comando do Ministério do Trabalho, conforme informou o jornal O Estado de S.Paulo nesta terça-feira (20). O presidente nacional do partido, Roberto Jefferson, disse que conversará com o presidente Michel Temer sobre a indicação de outro nome da legenda para a pasta.

Segundo ele, a sua filha seguirá como deputada federal. “O caminho será conversado com o presidente. A ministra Cármen Lúcia não votará antes do segundo semestre. Vamos andar, caminhar para frente”, disse Jefferson.

A previsão é de que o dirigente do partido converse ainda nesta semana com o emedebista para fechar um nome para a pasta. Os mais cotados para o cargo são os deputados federais Alex Canziani (PR) e Jorge Corte Leal (PE). A legenda chegou a sugerir anteriormente Sérgio Moraes (RS), mas o presidente demonstrou resistência.

Em 2009, ele causou polêmica ao dizer que estava “se lixando para a opinião pública” quando defendeu o ex-deputado federal Edmar Moreira, que ficou conhecido por ter sido dono de um castelo no interior de Minas Gerais. Ele era o relator no conselho de ética de acusação contra o mineiro por suposta apresentação de notas falsas ao justificar o uso de verba indenizatória. Com a declaração, Moraes acabou trocado da função.

O presidente trava há quase dois meses uma guerra jurídica com o Poder Judiciário pela nomeação de Cristiane Brasil. Ela foi impedida de assumir pela primeira instância federal por condenações na área trabalhista.

A suspensão foi mantida pela segunda instância e, posteriormente, pela presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Cármen Lúcia, que revogou decisão do ministro Humberto Martins, do STJ (Superior Tribunal de Justiça).

Polêmicas

Cristiane Brasil, 44 anos, é filha do presidente do PTB, ex-deputado Roberto Jefferson, condenado pelo “Mensalão”. Ele foi sentenciado a mais de dez anos de prisão, mas ao colaborar com a Justiça, acabou cumprindo 14 meses de prisão efetiva e foi indultado em 2016.

Ao comunicar a nomeação da filha, Jefferson chorou e disse que considerava o ato “um resgate” de suas próprias desventuras. Mas Cristiane não é apenas a filha de Jefferson. Em 2016, a deputada votou a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff, vestindo uma camiseta da seleção brasileira no plenário.

Agora, recentemente, seu vídeo em trajes de banho e a bordo do barco com seus amigos, deu o que muitos consideram um passo em falso. “Eu juro pra vocês que eu não achava que tinha nada pra dever a essas duas pessoas que entraram [na Justiça] contra mim. E eu vou provar isso em breve”, afirmou a deputada, a respeito dos ex-funcionários que entraram com processos trabalhistas contra ela. “Ação trabalhista toda hora a gente tem”, justificou um de seus amigos, que disse ser empresário.

A partir de então, a situação continuou piorando: o jornal O Estado de S. Paulo informou no fim de semana que Brasil também é investigada por supostos vínculos com traficantes durante a campanha de um de seus correligionários em 2010.

E a Rede Globo divulgou um áudio de uma reunião, em 2014, na qual Cristiane Brasil, então funcionária da prefeitura do Rio, parece constranger seus subordinados com a perda de emprego se não a ajudassem a conseguir votos para sua campanha como deputada.

A deputada afirmou não ter cometido qualquer ato ilícito e denunciou uma “campanha difamatória”. Afirmou que já saldou sua dívida com a Justiça trabalhista (foi obrigada a pagar indenizações de mais de 60 mil reais) e que agora está “sendo julgada política e não juridicamente”.

