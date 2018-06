Vamos nos preparar

A campanha começará daqui a dois meses e os eleitores precisam estar preparados. Figuras carimbadas vão se comportar como se não tivessem responsabilidade alguma pelo que aconteceu. Privilégios insensatos, corrupção, fraudes abusivas, gastos públicos irracionais e incompetência administrativa.

Poderão se juntar num bloco e adotar como jingle a famosa letra da música “daqui para frente, tudo vai ser diferente”. Não adiantará.

Palanque múltiplo

Com a porta aberta a candidatos que concorrerão à Presidência da República, o PP gaúcho vai se tornar corredor de ônibus, onde sempre cabe mais um.

Bombas contra a saúde

O presidente Michel Temer participa hoje de reunião de cúpula do Mercosul no Paraguai. Os produtores de fumo da região de Santa Cruz do Sul agradecerão se incluir um puxão de orelhas no governo do país anfitrião. Ano passado, 48 por cento dos cigarros consumidos no Brasil vieram do Paraguai, que utiliza fumo com mofo e pesticidas condenados. Entraram sem pagar impostos e dobraram o número de vítimas que recorreram aos hospitais públicos.

Estão com aval

A ex-presidente Dilma Rousseff tem roteiro pronto para percorrer Minas Gerais a partir da primeira semana de julho. Em pesquisas, aparece na liderança entre os candidatos ao Senado. Em segundo está Aécio Neves. Caso sejam eleitos, vamos presenciar grandes confrontos.

Sem argumentos

No debate de TV em que os dois participaram, ao final da campanha presidencial de 2014, Aécio insinuou que a Petrobras andava mal das pernas. Dilma veio com dez pedras nas mãos e disse que o adversário usava de má fé. Aécio se encolheu e ficou mudo. Não conhecia os dados para continuar o ataque.

Tratamento diferenciado

Com o governo federal, também conhecido como poder imperial, é assim: quando não pode pagar prestações de sua imensa dívida, simplesmente aumenta o total da conta. Quer dizer, joga para adiante. É uma das vantagens que Brasília nega aos governos estaduais a quem os tecnocratas classificam como perdulários.

Perguntinhas do dia

Quantas vezes a reforma tributária já nasceu morta? Além da população, penalizada com altos impostos, quem mais se importa com isso?

Expectativa

Na quarta-feira, será anunciada a decisão do Comitê de Política Monetária, do Banco Central sobre a taxa de juros, que está em 6,5 por cento.

Em junho de 2003, era de 26 por cento.

Ouvindo e aprendendo

Como em outros períodos pré-eleitorais, é intensa a procura de professores de comunicação oral em Porto Alegre. Ensinamentos de um dos mais conhecidos: o conteúdo da mensagem transmitida significa 7 por cento do sucesso da oratória. A voz, especialmente a entonação, corresponde a 38 por cento e os outros 55 por cento ficam a cargo da expressão corporal.

Há controvérsias.

Diagnóstico preciso

Em uma roda de amigos, ontem, um médico resolveu arriscar em outra área: “Controle das finanças públicas se parece com as dietas que prescrevo para emagrecimento. O cliente costuma perder a paciência antes de perder o peso”.

Há 25 anos

A 18 de junho de 1993, pesquisa Datafolha mostrou que Luiz Inácio Lula da Silva liderava a corrida presidencial com 26 por cento. Duas semanas antes, Fernando Henrique Cardoso tinha anunciado sua candidatura e apareceu com 9 por cento.

Na área das melenas

A única tabelinha que funcionou ontem foi entre os cabeleireiros de Donald Trump e Neymar.

