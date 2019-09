‘Vamos vender tudo’, diz Onyx sobre privatizações de estatais

Em palestra direcionada a empresários na Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de Caxias do Sul, nesta sexta-feira (27), Onyx Lorenzoni defendeu o plano de privatizações de estatais do governo federal. O governo anunciou, no dia 26 de agosto, o Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) para privatizar nove empresas estatais.

De acordo com Onyx, o Brasil possui R$ 1,4 trilhão em carteira. Nesta sexta, ele afirmou que o governo, até o fim do ano, deve realizar leilões de rodovias, empresas de energia, comunicação, óleo e aço. “Nós temos hoje, 22 empresas estatais em processo de privatização. A tese é o seguinte: cabe ao estado prover a defesa, a segurança, a saúde em parceria com a sociedade, a educação, e ponto final. O resto, quem tem que fazer são os brasileiros e as brasileiras. E nós vamos vender tudo, devolvendo à sociedade brasileira o que é dela”, disse, sendo interrompido por aplausos do público presente.

Logo após, ressaltou a importância, do ponto de vista do governo, em vender as empresas estatais, adotando uma postura inversa à política dos governos anteriores. “Porque, Deus nos livre! Mas o dia que eles [se referindo ao PT] voltarem, eles não vão ter nada para parasitar, porque vai estar tudo vendido”, complementou. E ainda sustentou o acordo de livre comércio entre Mercosul e UE, Reforma da Previdência e Lei da Liberdade Econômica como medidas importantes para manter a estabilidade e fortalecer a economia do país.

