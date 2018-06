Van atinge sede de jornal holandês

A sede do jornal holandês “De Telegraaf”, em Amsterdã, foi atingida por uma van em alta velocidade na madrugada desta terça (26). A polícia afirmou que ação foi proposital, mas ninguém ficou ferido. O veículo pegou fogo após a colisão, mas o motorista conseguiu escapar com a ajuda de um carro, provavelmente conduzido por um cúmplice. O imóvel estava quase vazio no momento do incidente.