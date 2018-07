Vandalismo e impunidade

A ação terrorista realizada ontem na sede do Supremo Tribunal Federal foi repudiada pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), maior entidade representativa da magistratura nacional, das esferas estadual, trabalhista, federal e militar. Em nota pública, a entidade dos magistrados condena “os atos de vandalismo” na sede do Supremo Tribunal Federal, em Brasília. Ontem, cerca de 20 manifestantes que pediam “Lula livre” jogaram tinta vermelha na entrada da Corte máxima e depois saíram em duas vans. A Polícia Federal vai investigar o ataque. Ninguém foi preso. Esta impunidade alimenta a banalização destes atos.

Riscos da Democracia

“A AMB tem advertido, em diversas oportunidades, para os riscos que a democracia brasileira tem corrido e reitera os seus posicionamentos para denunciar a intenção escusa dos ataques frequentes ao Poder Judiciário, na clara tentativa de constranger a Justiça”, diz o texto da entidade da toga, subscrito por seu presidente, Jayme de Oliveira.

Ruptura

Atos violentos desta ordem, e a falta de reação à altura da sociedade, punindo pedagogicamente seus autores, é que alimentam propostas eleitorais que prometem uma ruptura no modelo “politicamente correto”.

O PCdoB rifou candidatura de Manuela

O Partido Comunista do Brasil fez sua opção de apoio: entre o governador Flavio Dino do Maranhão e a deputada Manuela D’Ávila, candidata à Presidência da República, prefere investir na reeleição do governador. O restante do partido vai investir em candidaturas à Câmara dos Deputados, para superar a cláusula de barreira criada pela nova lei eleitoral.

Risco não calculado

Pré-candidato do PDT ao governo do Estado, e com boas chances de eleição, Jairo Jorge tem sido alertado por companheiros para os riscos de buscar os 10 segundos de propaganda eleitoral que o apoio do PCdoB pode lhe trazer. Estes 10 segundos, alertam, pode representar o distanciamento de um contingente de eleitores sensibilizado com o discurso de mudança do candidato pedetista.

Energia elétrica sobe em média 10%

Algo precisa mudar na legislação que regula o setor de energia: ontem, a Aneel, Agência Nacional de Energia Elétrica, aprovou reajuste médio de 10% nas tarifas de energia elétrica de sete cooperativas do Rio Grande do Sul, enquadradas como permissionárias de distribuição. Os consumidores de 258 municípios gaúchos pagam os novos valores a partir do dia 30 deste mês.

