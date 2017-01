Vândalos cortam ao meio a estátua de Lionel Messi em Buenos Aires

Após ser derrotado por Cristiano Ronaldo na premiação do melhor do mundo da Fifa, o jogador Lionel Messi também ficou sabendo que sua estátua foi destruída em Buenos Aires (Argentina), na madrugada desta terça-feira (10). A escultura que é chamada de “Paseo de la Gloria”, que foi inaugurada em junho do ano passado, faz uma homenagem aos grandes esportistas do país.

“A estátua de Lionel Messi, localizada em Tristan Achaval 1100 perto da esquina da Azucena Villaflor, Costanera Sur, foi vítima de um ato de vandalismo”, informou em comunicado o Ministério da Cultura da Argentina, referindo ainda que já estão “a trabalhar na sua recuperação”.

