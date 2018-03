Vanderlei Luxemburgo: “herói” por um dia

Em postagem nas redes socais, a gerente de hotel Amanda Ciocler Schlesinger relatou ter sido salva pelo técnico de futebol Vanderlei Luxemburgo durante um temporal em São Paulo. Ela relatou que só conseguiu subir com o seu automóvel em uma ladeira do bairro de Perdizes porque o treinador de 65 anos desceu de seu veículo, ofereceu ajuda e assumiu o volante do carro de Amanda, lomba acima.

