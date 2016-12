Vaquejada e aborto. Que país é este?

Não convidem para a mesma mesa de jantar os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) e a cúpula da Igreja Católica. A decisão da Corte de permitir o aborto até o terceiro mês de gestação dividiu as duas principais instituições brasileiras.

Em meio a uma campanha nas redes sociais contra a descriminalização da prática de aborto, dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, foi irônico no Twitter: “A vaquejada é proibida mas a morte de seres humanos até o terceiro mês é permitido. Que país é este???”. Assim mesmo, com três pontos de interrogação. Em nota, a CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) apelou à Nossa Senhora para que “interceda pelos nasciturnos”.

Troca de papéis

Na Câmara dos Deputados, os parlamentares evangélicos criaram uma comissão que promete confrontar os ministros do STF. Alega-se que o Supremo resolveu legislar no lugar do Legislativo.

Patinho feio

O deputado Pauderney Avelino (DEM-AM) foi provocado por outros líderes partidários na Câmara: seria ele o único arrependido por indicar o relator das medidas anticorrupção, Onyx Lorenzoni (DEM-RS).

Chuveiro

O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), também não poupou o Lorenzonzi. “É um Lorenzetti”, disse ele, aludindo à tradicional fábrica de chuveiros.

Duas noivas, um casamento

Braço-direito do ex-presidente Lula no Palácio do Planalto, o ex-ministro Gilberto Carvalho confidenciou que o líder petista se animou para assumir a presidência do PT, hoje em frangalhos. Mas Lula estaria muito mais animado em se candidatar à Presidência da República em 2018. “Ele está viajando pelo Brasil”, resumiu Carvalho.

Que feio

As assessorias do Planalto e de Lula têm antecipado para a imprensa pautas exclusivas solicitadas pelos jornalistas.

Conhecimento é tudo

Durante 20 dias, ao menos 30 pesquisadores estudarão a água, o fundo do oceano Atlântico e sua relação com a atmosfera. A missão, a bordo do navio de pesquisa Vital de Oliveira, zarpou nessa quinta-feira sob os auspícios da Uerj (Universidade Federal do Rio de Janeiro).

Persona non grata

O deputado Jerônimo Goergen (PP-RS) quer tirar o título de Mérito Legislativo concedido a Guilherme Boulus, do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto), entidade acusada de depredar a Esplanada dos Ministérios nesta semana.

Aqui e lá

O povo colombiano, que emocionou o Brasil com as homenagens às vítimas do acidente aéreo com a Chapecoense, ainda sofre com a guerrilha de 50 anos. Ontem, uma menina quase morreu quando brincava com uma granada.

Los hermanos

Para evitar mais sofrimento às famílias das vítimas da tragédia com a delegação do clube catarinense, o Departamento de Medicina Legal da Colômbia realizou a identificação dos 71 corpos em um tempo recorde. Os brasileiros agradecem.

Efeito-borboleta

A Operação Zelotes, que mirou ontem o Itaú Unibanco e o Bank Boston, provocou “prejuízos” também ao Banco do Brasil e ao Bradesco. Somadas à queda dos papéis do Itaú Unibanco, as perdas na Bovespa (Bolsa de Valores de São Paulo) chegaram a R$ 9,3 bilhões.

Ironia

Mesmo sendo o alvo, o Itaú-Unibanco foi o menos penalizado, de acordo com o Infomoney. As suas ações tiveram queda de quase 5%. A Polícia Federal buscou documentos relativos a processos tributários.

Virou fumaça

O governo do presidente Michel Temer garantiu que não aumentaria tributos, mas mordeu a língua. E ri da sociedade. Agora, aumentou (de novo) o imposto sobre os cigarros em 7%. Quem deu aval foi o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, que terá de inventar uma desculpa para o chefe.

No crédito

Não está fácil pra ninguém. Em Belo Horizonte (MG), prostitutas fechou acordo com a Caixa. Os clientes poderão parcelar o valor pago pelos programas.

Olhar 43

Para o senador Roberto Requião (PMDB-PR) abuso de poder “é o que sofre o povo ingênuo nas mãos de otoridades”. Todas “otoridades”. Então tá.

Ponto Final

“O dia 29 de novembro foi um dia sombrio para a história brasileira. Vândalos destruíram automóveis de funcionários e provocaram baderna na Esplanada dos Ministérios.” – Senador Lasier Martins (PDT-RS), sobre o badernaço realizado em Brasília na última terça-feira contra a PEC (proposta de emenda à Constituição) 55, que prevê um limite para os gastos federais.

Notícias Relacionadas: Supremo decide que aborto nos três primeiros meses de gravidez não é crime

Comentários