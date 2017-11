Vaquinha elétrica

Parte dos servidores da Eletrobrás contra a privatização da empresa vai recorrer à Justiça por conta própria. Eles promovem financiamento coletivo – uma ‘vaquinha’, no bordão popular – para custear os honorários dos advogados que vão atuar nos tribunais contra a venda da estatal. A Associação dos Empregados da Eletrobrás já levantou perto de R$ 70 mil para contratar uma banca.

Replay de 89

Os partidos esboçam cenário para as campanhas de 2018 que remete a 1989: cada um por si. O PT articula candidaturas aliadas, no sigilo, para pulverizar votos e ajudar Lula.

Termômetro

Na iminência das férias, a Ceg Rio registrou aumento de 30% na procura dos clientes pelos serviços de débito automático e fatura online. Sinal de que a turma vai viajar.

Termômetro 2

Veja como está a inflação no DF. Um engraxate da Rodoviária do Plano Piloto, local popular da capital, tentou cobrar R$ 30 do estudante Jhonatan Abreu – que topou R$ 10.

Pé na estrada

Ano pré-eleitoral é pé na estrada, literalmente. Pelo menos para uma turma que vai lucrar com isso. A Portaria 486 de 31 de outubro da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autoriza que ônibus com até 15 anos de circulação possam continuar nas rodovias, desde que cadastrados. Vale para todo o ano de 2018.

Carona

A norma anterior previa autorização para os veículos com até 10 anos de uso. A nova regra, apontam fontes, é lobby do deputado Mauro Lopes (PMDB-MG), amigão do presidente Michel Temer, e com bom contato nas empresas.

Fronteiras..

A Segunda Etapa do Sistema Integrado de Monitoramento das Fronteiras (Sisfron) foi anunciada para 2015/2016 – e desde aquele ano foi interrompida por falta de dinheiro a sua fase no Paraná, fechando a fronteira com o Paraguai.

…abertas

A região da tríplice fronteira é de suma importância para combate ao tráfico de drogas, armas e contrabando. O Exército não se pronunciou.

Chimarrão à mesa

De olho na disputa a uma das cadeiras do Senado, o ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra (PMDB-RS), tem recebido prefeitos do Rio Grande.

Fuga rubro-negra

O secretário da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD), Luiz Giacomini, revelou em palestra que a ABCD fez teste antidoping surpresa em 25 jogadores do Flamengo, mas um fugiu. O atleta foi cercado em casa e aconselhado a fazer o teste no dia seguinte. Deu negativo. Mas ficou a lição.

Bola dentro

Aliás, o laboratório da ABCD, na ilha do Fundão no Rio de Janeiro, é o único credenciado na América Latina para exames de doping. O cerco a jogadores de futebol de clubes brasileiros começou há meses e tem muito cartola chiando em campo.

Cartão vermelho

Dia desses um famoso jogador foi flagrado no vestiário de um estádio com um saquinho de urina – que provavelmente não era dele.

No cabresto

Apesar de destituído da presidência do PSDB pelo agora arqui-rival Aécio Neves (PSDB-MG), o senador Tasso Jereissati (CE) continua no comando dos veículos de comunicação. Até sexta o portal oficial da legenda mantinha destaque à candidatura do cearense à presidência do partido.

À forra

A oposição vai à forra com a crise no ninho tucano. “PSDB foi o principal partido no golpe contra a Dilma. A atitude de Aécio deixa clara a crise e impede qualquer democracia interna no partido”, provoca o líder do PT na Câmara, Carlos Zarattini (SP).

