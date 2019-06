Varejo tem queda de 0,6% em abril, diz IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, nesta quarta-feira (12), a pesquisa mensal sobre os rendimentos do setor varejista. O estudo apontou uma queda de 0,6% durante o mês de abril, quando comparado ao mês de março, valor que chama atenção pois é o menor registrado neste mês desde 2015.

A organizadora da pesquisa afirmou, ao IBGE, que o setor varejista em 2019 não teve um desempenho tão bom, o que o deixa no mesmo patamar do final de 2018. O recuo se deu por conta, principalmente, dos hipermercados que tiveram um faturamento que caiu pela terceira vez seguida, e vestuário, com o segundo mês negativo.

“De janeiro a abril não acumulou nada. É como se o ano de 2019 não tivesse dado nenhuma contribuição para a recuperação da trajetória de queda iniciada em 2014”

“São atividades que já vêm mostrando perda de ritmo. O hipermercado, que responde pelo maior peso na pesquisa, já acumula uma queda de 3,4% de fevereiro a abril”, completou Isabella.

