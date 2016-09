Varig Experience: Visitas ao Douglas DC-3 serão mantidas em setembro

Devido ao grande número de visitações, o Boulevard Laçador prorrogou para setembro o período de visitações internas ao Douglas DC-3, avião que marca a exposiçãoVarig Experience. As visitas guiadas serão noturnas e acontecerão nos dias 14, 21 e 28 de setembro, das 18h às 21h. Recepcionistas vestidos com uniformes que reproduzem os originais orientarão os visitantes como se fossem comissários de bordo. As atividades são gratuitas.

Ao todo, durante cinco finais de semana de julho e agosto, mais de 30 mil pessoas viram o DC-3 de perto e 10 mil realizaram a visita interna a um dos marcos da história da aviação. O Douglinhas, como também é chamado, foi fabricado em 1936 e completou 80 anos em agosto. O avião pertence ao antigo Museu Varig, que funcionou até 2005. Atualmente, a preservação do acervo do museu está ao encargo do Instituto Museu Varig, fundado em 2015.

Comentários