Varizes inflamadas ou inflamação venosa: saiba como tratar

As varizes são um problema que causa grande incômodo físico e desconforto estético. Para entender melhor existem grau de avanço da doença. Chamados de classes, que variam da classe 1 a 6)

A classe 4 em diante é onde surgem as varizes inflamadas. A classe 4 ou C4 é quando aparecem manchas de pele de cor castanha ou reações cutâneas como vermelhidão, sensação de coceira, a área fica úmida (“uma aguinha saindo pela pele”). A pele vai ficando lisa, brilhante e endurecida ao toque, perde a elasticidade natural).

Para saber qual a estágio da doença o paciente necessita passar pelo especialista em varizes, um angiologista ou cirurgião vascular.

Os sintomas mais comuns em varizes na maioria dos estágios são:

1- Dor – o paciente sente uma dor relativamente intensa, de modo a fazê-lo desejar se sentar, com o objetivo de aliviar esse sintoma.

2- Ardor – o ardor é uma consequência direta da sensação de dor pela qual o paciente está passando.

3- Sensação de peso nas pernas – esses membros costumam apresentar uma sensação de peso além do normal, o que pode fazer com que o paciente também desenvolva fadiga. Acrescente-se que a sensação de peso pode piorar, sobretudo no final do dia.

4- Inchaço – as pernas, principalmente os pés e os tornozelos, também podem apresentar leve inchaço.

5- Coceira – na região onde as varizes se destacam.

Se tem algum desses sintomas é recomendado passar pelo especialista para saber qual estágio está. Quanto antes é melhor e mais rápido o tratamento.

Como tratar as varizes inflamadas?

Existem dois métodos mais utilizados para tratamento de varizes, por espuma ou cirurgia. Dependendo o estágio da doença ou estilo de vida do paciente um método é mais indicado do que outro.

Para saber qual o melhor método, o paciente deverá passar pelo especialista. A principal diferença entre o angiologista e o cirurgião vascular é: o angiologista faz o tratamento por espuma e o cirurgião vascular faz o tratamento por espuma e cirurgia, o cirurgião atua nos dois tipos tratamentos mais utilizados.

O cirurgião vascular é o profissional competente para tratar das varizes inflamadas. Ele atua se ocupando do tratamento cirúrgico ou aplicação de espuma além de outras doenças relacionadas às artérias, veias e vasos sanguíneos ou linfáticos.

Vale salientar que esses ambos profissionais atuam em parceria muitas vezes. Estudam o quadro do paciente, aferindo a sua saúde e fatores de riscos cirúrgicos, como idade, doenças, etc. Após isso, recomenda-se o melhor tratamento.

Se um ou mais sintomas estão presentes, é recomendável passar o quanto antes com o especialista para diagnosticar o estágio da doença, assim poderá antecipar os problemas maiores que possam ocorrer.