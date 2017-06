Um vazamento de monóxido de carbono intoxicou, nesta terça-feira (13), 32 pessoas em um edifício do bairro Tribeca, em Nova York (EUA). De acordo com o Departamento de Bombeiros, não há feridos em estado grave. Os bombeiros responderam a uma chamada de emergência no número 60 da rua Murray e esvaziaram o edifício de 12 andares e as ruas adjacentes.