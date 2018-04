Ao menos cinco pessoas morreram devido ao vazamento de óleo combustível que prossegue desde o último fim de semana em Balikpapan, uma das baías da ilha de Bornéu, na Indonésia. As autoridades do país asiático declararam estado de emergência. De acordo com informações oficiais divulgadas nessa terça-feira, os casos fatais envolvem praticantes locais de pesca recreativa.

