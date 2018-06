Vecchio e Cirne Lima vencem a eleição do Jockey Club do RS

O advogado José Vecchio Filho e o ex-Ministro da Agricultura, Luiz Fernando Cirne Lima, venceram as eleições do Jockey Club do RS ocorrida no último sábado (2/6), em Porto Alegre. A dupla, que formou a chapa 2 na disputa, venceu com 316 votos, a chapa formada pelo atual presidente da entidade, Ricardo Felizzola e Flávio Gomes, que contabilizou 116 votos. A nova gestão, com duração de três anos, inicia em 2 de julho.

