Veículo cai no Arroio Dilúvio, na Avenida Ipiranga

Por volta das 6h30min desta quarta-feira (27), um carro caiu no Arroio Dilúvio, em Porto Alegre. O acidente ocorreu na Avenida Ipiranga, entre as vias Machado de Assis e Veríssimo Rosa. O condutor, um homem de 77 anos, foi encaminhado para atendimento médico para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A queda no Arroio Dilúvio ocorreu após a colisão com outro veículo. Na sequência, o carro teria capotado. Ambos veículos trafegavam pela Avenida Ipiranga, no sentido Centro-bairro. A condutora do carro, que não quis se identificar, contra que o motorista “cortou sua frente”.

A faixa da esquerda da avenida foi bloqueada.

