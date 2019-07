Veículo que transportava pacientes com câncer sofre acidente na BR 290

Na manhã desta quarta-feira (24) um veículo da Secretaria da Saúde do município de Osório sofreu um acidente na BR 290 (freeway), em Glorinha. De acordo com informações da prefeitura o carro transportava cinco pessoas sendo o motorista, três pacientes com câncer, e um acompanhante que vinham a capital para realizar quimioterapia, quando um outro veículo atravessou o canteiro e colidiu.

O acidente ocorreu por volta das 6h. As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Dom João Becker, em Gravataí.

Em entrevista ao O Sul, o Secretário da Saúde de Osório, Emerson Magni, disse que para evitar o deslocamento de pacientes até a capital, o órgão já trabalha para criar o Centro Oncológico de Osório que deverá atender todo o litoral norte. O local deverá atender pessoas com diversos tipos de câncer que enfrentam, diariamente, uma situação extremamente desgastante.

