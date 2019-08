Veículos da Rede Pampa marcam presença na cerimônia de premiação do Troféu SENAR/O SUL

Cerca de mil convidados deverão marcar presença nos salões da Associação Leopoldina Juvenil, na noite do próximo domingo (25), palco de uma das mais expressivas premiações do agronegócio brasileiro. É o Troféu SENAR – O SUL, que chega a sua 17ª edição, numa realização da Rede Pampa e SENAR-RS.

A iniciativa visa distinguir os melhores do agronegócio, personalidades e empresas que contribuíram com suas atividades para engrandecer o setor no último ano. Durante a cerimônia, o clima de expectativa dá o tom à festa, também ancorada na apresentação de Vera Armando, da Rede Pampa, que vai aos poucos descrevendo atividades e atuações dos homenageados, até a divulgação final de seus nomes, ao subirem ao palco para receberem o troféu das mãos de outras personalidades.

Show com artistas de renome tradicionalmente pontuam o encerramento de cada edição da festa, quando também todos os premiados sobem ao palco para a foto oficial do evento, reproduzida nas páginas do jornal O Sul e pontuada pelas lentes dos repórteres da TV Pampa e retransmitida através dos microfones das emissoras integrantes da Rede Pampa em todo o Estado.

Um caderno especial com toda a divulgação desta edição do Troféu estará circulando no jornal O SUL no próximo dia 30. A TV Pampa e a Rádio Liberdade estarão transmitindo a cerimônia ao vivo. Um programa especial também irá ao ar pela TV Pampa no dia 7 de setembro, entre 11h30min e 12h30min, com os principais momentos da premiação já tradicional no cenário do agronegócio gaúcho.

