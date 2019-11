Veículos de comunicação entregam ao presidente da Assembleia Legislativa manifesto em nome da sociedade contra a violência

Mário Gusmão, presidente do Conselho de Acionistas e fundador do Grupo Sinos, ao lado de representantes dos principais veículos de comunicação do Rio Grande do Sul, entregou na manhã desta segunda-feira ao presidente da Assembleia Legislativa, Luiz Augusto Lara, um manifesto traçando os anseios da sociedade gaúcha em relação à violência e segurança do Estado. O documento conta com 672 sugestões que passam por temas como presídios, projetos sociais voltados a mulheres, drogas, impunidade, guarda municipal, campanha de informações sobre o tema, entre outros assuntos. “Um trabalho muito rico apresentado pela sociedade que aborda coisas importantes”. No campo da educação, por exemplo, as propostas passam por incluir a criança na creche, desde cedo, passando pelo ensino fundamental e médio, com foco no esporte, tirando-as da rua, com inclusão também em artes e música, entre outros segmentos.

Segundo Gusmão, os meios de comunicação pela primeira vez se uniram voluntariamente para colocar na mesa este trabalho envolvendo todos os segmentos da sociedade. O presidente da ARI (Associação Riograndense de Imprensa), Luiz Adolfo Lino de Souza, destacou a liderança de Gusmão à frente deste trabalho, enquanto o superintendente da Rede Pampa, Wanderley Ruivo, reiterou a mobilização das emissoras do interior do RS através da AGERT, reforçada pelo representante da entidade e do Correio do Povo, Sidnei Costa. “A importância de estamos junto neste trabalho mostra que os veículos têm papel fundamental no combate à violência, mostrando que podemos fazer mais pelo Poder Público (Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário) pois entendemos que o resultado vem de uma sociedade insatisfeita”, enfatizou ele. O diretor do Jornal do Comércio, Giovanni Tumelero, pontuou ao presidente da Assembleia Legislativa a fundamental necessidade do Poder Público dar andamento ao tema “para que todo este esforço não seja perdido”.

Luiz Lara prometeu dar prosseguimento ao assunto e apresentar o manifesto nesta terça-feira (12) à mesa diretora da casa. O parlamentar deixou claro que o Estado não tem recursos. Ele encaminhará a proposta para que a partir do ano que vem, com a posse da presidência da AL, em fevereiro, do deputado Ernani Polo, a campanha contra violência seja agregada às campanhas Valores Que Ficam e Cresce RS. “É a primeira vez que vejo esta sincronia demandando o setor público. Parabéns, estou entusiasmado”. Luiz Lara sugeriu ao grupo de representantes dos veículos de comunicação apoio na divulgação de um outro tema relevante, relacionado ao aumento do ICMS. “Temos que ter conscientização de que manter estas alíquotas não será possível. “É preciso destravar o Estado”, salientou o parlamentar ao dizer ainda que o RS está perdendo posição para Santa Catarina onde o ICM é mais baixo e os atrativos de investimentos também, atraindo empreendedorismo em detrimento do Rio Grande do Sul. (Clarisse Ledur)