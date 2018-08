Às 10h desta quarta-feira, o Detran-RS promove um leilão de veículos e sucatas de dois Centros de Remoção e Depósito em Porto Alegre. O remate acontece no centro de eventos Casa do Gaúcho, no Parque da Harmonia. A visitação pública aos lotes terminou às 17h dessa terça-feira nas empresas Speedway Guinchos e na KF Resgate.

Deixe seu comentário: