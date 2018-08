Veículos robôs começam a entregar comida nos Estados Unidos

Fazer compras para casa se tornou bem mais prático com a ajuda daqueles vários aplicativos de supermercados. E quando eles reúnem ofertas?! É animação na certa. Agora, a parte das entregas ainda é um grande desafio para as empresas do ponto de vista de logística e custos. Talvez para resolver esse problema, duas empresas se uniram nos Estados Unidos para pensar em uma solução mais prática e bem tecnológica

A rede de supermercado norte-americana Kroger e a startup de veículos autônomos Nuro iniciaram um serviço de entrega com a ajuda de carros robôs que se deslocam “sozinhos”. É só o cliente fazer a sua compra pelo site ou aplicativo de uma das lojas da rede, agendar a entrega e pagar uma taxa de US$ 5,95, segundo descreveu o site The Verge.

Com o pedido processado, um carro autônomo segue para o endereço determinado com as compras dentro dele. Como o serviço ainda está na fase de testes, por enquanto, existe um motorista de segurança que fica ao lado do volante durante o percurso. Mas em breve a empresa planeja deixar o carro totalmente autônomo e sem ninguém dirigindo o veículo.

A única coisa ruim é que as compras não serão entregues diretamente na porta de casa do cliente, já que ele terá que ir até o carro para pegar a mercadoria.

Robô sociável

Kuri, um adorável robô que se comunicava por meio de “bips” como R2-D2, faleceu no mês passado: a Mayfield Robotics, uma unidade da Bosch, matou o projeto justamente quando as primeiras máquinas estavam para ser despachadas.

Jibo, que foi apresentado como “o primeiro robô sociável para o lar”, também pode não ter muito mais tempo de vida. A companhia por trás do dispositivo demitiu a maioria de seus funcionários e reduziu os preços quase à metade enquanto tenta levantar mais dinheiro para “buscar uma saída”.

Os problemas de duas das mais destacadas tentativas de incorporar os robôs ao cotidiano das pessoas criaram um sentimento de luto no mundo da robótica. “Todo mundo está desapontado”, diz Ken Goldberg, professor da Universidade da Califórnia em Berkeley.

Mas, segundo o acadêmico, os fracassos não são nenhuma novidade. Os insucessos datam pelo menos do BOB, um robô doméstico da década de 1980 criado por Nolan Bushnell, fundador da Atari. As supostas habilidades da máquina deveriam incluir pegar uma cerveja na geladeira para seu dono.

“Isso nos foi prometido há 50 anos e achávamos que já era hora”, diz Goldberg. “É frustrante.”

Contribuindo para o recuo dos robôs, a Honda acaba de “desplugar” o Asimo. A máquina humanoide é um dos mais reconhecidos resultados da competência do Japão na área de robótica, mas jamais deixou de ser um projeto de pesquisa para se transformar em um produto real.

Se há uma coisa que une os fracassos recentes com os robôs voltados para o lar é seu apelo limitado enquanto produto de consumo. “Acho que eles não encontraram nenhum uso convincente”, diz Henny Admoni, professora assistente de robótica da Universidade Carnegie Mellon. Os reveses mostram, mais uma vez, o grande abismo existente entre as expectativas criadas pela ficção científica e a tecnologia mais limitada de hoje.

