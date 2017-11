Veja 10 passos para uma alimentação saudável

Te deu um estalo e você notou que uma vida saudável é importante? Seu organismo agradece. Para o início da nova fase não precisa fazer alterações drásticas, comece mudando sua alimentação. Veja dez dicas para garantir um cardápio mais saudável com as orientações do Guia Alimentar para População Brasileira, do Ministério da Saúde, e do Indec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor).

Alimentos naturais

É importante preferir os alimentos in natura, como frutas, verduras e legumes, ou os minimamente processados, como farinha, leite e castanhas. Essa seria a base ideal para uma alimentação nutricionalmente balanceada. Deixe um espaço reservado na ecobag para os orgânicos.

Sem exageros

Ao cozinhar não exagere. Com o uso moderado, esses ingredientes contribuem para deixar a alimentação mais saborosa sem desbalancear sua nutrição. Os brasileiros consomem muito mais açúcar e sódio (presente no sal) do que o recomendável, fiquei atento e maneire.

Processados

Pepino em conserva não é tão saudável quanto o vegetal. Os ingredientes e métodos usados para fabricar processados alteram para pior a composição nutricional. Processados podem ser consumidos como ingredientes de receitas ou complementos do prato, mas não abuse. Para saber se um produto é processado analise o rótulo.

Ultraprocessados

Alimentos ultraprocessado – como salgadinhos e refrigerantes – não são boas escolhas se o foco é nutrição. Pelo gosto atraente, você come em excesso e esquece dos alimentos in natura. É cilada: suas formas de produção, distribuição, comercialização e consumo afetam de modo desfavorável a cultura, vida social e meio ambiente. E cuidado com as embalagens, rótulos tentam convencer o consumidor que a comida é mais saudável.

Mastigação

Faça as refeições em horários semelhantes todos os dias e evite beliscar nos intervalos. Coma sempre devagar e aprecie o momento sem começar outra atividade, como mexer no celular. Ao prestar atenção você reduz quantidades.

Feira

Além de ser uma delícia ver tantos alimentos frescos à sua disposição, comprar comida em mercados e feiras ricos em alimentos in natura ajudam você a priorizar os legumes, verduras e frutas da estação e cultivados localmente.

Mão na massa

Desenvolva suas habilidades culinárias e dividas com seus amigos e família. Fazer seus próprios pratos ajuda criar uma relação mais prazerosa coma a alimentação e ter cuidado na escolha dos alimentos.

Planejamento

Planeje as compras, organize a despensa e defina com antecedência o cardápio da semana. Planejar também é uma forma de economizar e evitar o desperdício de alimentos e ainda reduz os impactos no meio ambiente. Além de evita que você coma uma besteira se não tiver nada bom na geladeira.

Fast-food

Procure locais que servem refeições feitas na hora. Evite redes de fast-food. Dica: tenha cuidado com as crianças, levá-las em redes que oferecem brindes junto com a refeição estimula hábitos alimentares não saudáveis e pode provocar obesidade.

Propaganda

A função essencial da publicidade é aumentar a venda de produtos, e não educar. Avalie com crítica o que você lê, vê e ouve sobre alimentação em propagandas. O Idec luta para garantir a proteção contra a publicidade enganosa, defende a necessidade de rótulos mais honestos e a regulação da publicidade de alimentos.

