Veja a lista de praias atingidas pelo óleo no Nordeste

O vazamento de petróleo cru pelo litoral do Nordeste já atingiu os nove Estados da região. O poluente foi encontrado em uma faixa de mais de 2 mil quilômetros da costa brasileira. Segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), já foram identificados 132 localidades afetadas pelo problema, entre elas famosas praias nordestinas, como Francês, Pipa e Porto de Galinhas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

A relação inclui pontos em 61 municípios da região. Veja a lista, por Estado, das 132 localidades atingidas pelo óleo no Nordeste:

Alagoas

– Piaçabuçu (1);

– Piaçabuçu (2);

– Coruripe;

– Paripueira ;

– Praia do Gunga (1) – Roteiro;

– Praia do Gunga (2) – Roteiro;

– Barra de Santo Antônio;

– Loteamento Encontro do Mar – Marechal Deodoro;

– Barra de São Miguel;

– Praia do Francês – Marechal Deodoro;

– Praia do Carro Quebrado – Passo de Camaragibe;

– Pajuçara/Ponta Verde – Maceió;

– Praia de Japaratinga – Japaratinga;

– Ipioca – Maceió.

Bahia

– Conde (1);

– Conde (2);

– Conde (3);

– Mangue Seco – Jandaíra;

– Jandaíra.

Ceará

– Lagoinha – Paraipaba;

– Pontal de Maceió – Fortim;

– Sabiaguaba – Fortaleza;

– Malhada – Jijoca de Jericoacoara;

– Praia de Taíba (1) – São Gonçalo do Amarante;

– Praia de Taíba (2) – São Gonçalo do Amarante;

– Paracuru;

– Praia da Prainha – Aquiraz;

– Barra de Sucatinga – Beberibe;

– Morro Branco – Beberibe.

Maranhão

– Avenida Litorânea – São Luís;

– Travosa – Santo Amaro do Maranhão;

– Praia da Mamuna – Alcântara ;

– Santo Amaro do Maranhão;

– Ilha do Livramento – Alcântara;

– Praia de Itatinga – Alcântara;

– Praia Canto do Atins (1) – Barreirinhas;

– Praia do Barro Vermelho – Paulino Neves;

– Ilha dos Poldros – Ilha Grande;

– Praia Canto do Atins (2) – Barreirinhas;

– Ilha dos Poldros – Araioses;

Paraíba

– Praia do Amor – Conde;

– Barra do Rio Camaratuba – Mataraca;

– Oiteiro – Rio Tinto;

– Lagoa de Praia – Rio Tinto;

– Campina – Rio Tinto;

– Barra do Mamanguape – Rio Tinto;

– Praia de Jacumã – Conde;

– Praia de Camboinha – Cabedelo;

– Praia do Poço – Cabedelo;

– Intermares – Cabedelo;

– Cabo Branco – João Pessoa;

– Tambaú – João Pessoa;

– Praia de Gramame – Conde;

– Tambaba – Conde;

– Praia Bela – Pitimbu;

– Praia Formosa – Cabedelo.

Pernambuco

– São José da Coroa Grande;

– Conceição – Paulista;

– Janga – Paulista;

– Maria Farinha – Paulista;

– Pontas das Pedras – Goiana;

– Catuama – Goiana;

– Tamandaré;

– Praia do Paiva – Cabo de Santo Agostinho;

– Candeias – Jaboatão dos Guararapes;

– Boa Viagem – Recife;

– Carneiros – Tamandaré;

– Praia de Dell Chifre – Olinda;

– Praia de Gamboa – Ipojuca;

– Praia de Nossa Senhora do Ó – Ipojuca;

– Porto de Galinhas – Ipojuca;

– Ilha Cocaia – Cabo de Santo Agostinho;

– Piedade – Jaboatão dos Guararapes;

– Pau Amarelo – Paulista;

– Praia do Forte Orange – Ilha de Itamaracá.

Piauí

– Luís Correia;

– Praia do Arrombado – Luís Correia.

Rio Grande do Norte

– Praia de Alagamar – Natal;

– Redinha – Natal ;

– Santa Rita – Extremoz;

– Jenipabu – Extremoz;

– Barra do Rio – Extremoz;

– Praia do Forte – Natal;

– Praia de Areia Preta – Natal;

– Maracajaú – Maxaranguape;

– Caraúbas (1) – Maxaranguape;

– Caraúbas (2) – Maxaranguape;

– Cabo de São Roque – Maxaranguape;

– Ponta Negra – Natal;

– Praia de Touros – Touros;

– Praia do Calcanhar – Touros;

– Ponta da Ilha Verde – Nísia Floresta;

– Foz do Rio Catu – Canguaretama;

– Muriú – Ceará-Mirim;

– Rio Punaú – Rio do Fogo;

– Jacumã – Ceará-Mirim;

– Perobas – Touros;

– Zumbi/Rio do Fogo – Rio do Fogo;

– Sibaúma/Das Minas – Tibau do Sul;

– Búzios (Rio Doce) – Nísia Floresta;

– Foz do Rio Pirangi/Pium – Nísia Floresta;

– Pirangi do Sul – Nísia Floresta;

– Pirangi do Norte – Parnamirim;

– Cotolelo – Parnamirim;

– Barreira do Inferno – Parnamirim;

– Maracajaú – Maxaranguape;

– Tibau do Sul – Tibau do Sul;

– Barra do Cunhaú – Canguaretama;

– Praia do Amor – Tibau do Sul;

– Pipa – Tibau do Sul;

– Pirambu – Tibau do Sul;

– Praia do Giz – Tibau do Sul;

– Barreta – Nísia Floresta;

– Camurupim – Nísia Floresta;

– Barra de Tabatinga-Tartarugas – Nísia Floresta;

– Pirambúzios – Nísia Floresta;

– Sagi – Baía Formosa;

– Baía Formosa – Baía Formosa;

– Via Costeira – Natal.

Sergipe

– Estância;

– Caueira – Estância;

– Mosqueiro – Aracaju;

– Praia de Jatobá – Barra dos Coqueiros;

– Barra dos Coqueiros;

– Praia de Ponta dos Mangues – Pacatuba;

– Praia do Pirambu – Pirambu;

– Atalaia – Aracaju;

– Abaís – Estância;

– Porto – Barra dos Coqueiros;

– Costa – Barra dos Coqueiros;

– Atalaia Nova – Barra dos Coqueiros.

