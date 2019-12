Cinema Veja a lista dos indicados ao Globo de Ouro 2020

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2019

"Coringa" é um dos indicados a melhor filme de drama no Globo de Ouro (Foto: Reprodução)

O Globo de Ouro revelou seus indicados. Tim Allen, Dakota Fanning e Susan Kelechi Watson foram os escolhidos para apresentar os concorrentes ao troféu da associação de imprensa estrangeira de Hollywood, que premia anualmente o melhor do cinema e da televisão.

A cerimônia de entrega do Globo de Ouro 2020 acontece em 5 de janeiro. O comediante britânico Ricky Gervais será o responsável pela apresentação do evento. Criador da série “The office”, Gervais já apresentou o prêmio outras quatro vezes, mas afirmou que “esta seria sua última vez” à frente da cerimônia.

Confira, abaixo, todos os indicados ao Globo de Ouro 2020:

Melhor filme de drama: “1917”; “O irlandês”; “Coringa”; “História de um casamento”; “Dois papas”

Melhor filme de comédia: “Meu nome é Dolemite”; “Jojo Rabbit”; “Entre facas e segredos”; “Era uma vez em Hollywood”; “Rocketman”

Melhor direção: Bong Joon Ho, “Parasita”; Sam Mendes, “1917”; Quentin Tarantino, “Era uma vez em Hollywood”; Martin Scorsese, “O irlandês”; Todd Phillips, “Coringa”

Melhor atriz de drama: Cynthia Erivo, “Harriet”; Scarlett Johansson, “História de um casamento”; Soarise Ronan, “Adoráveis mulheres”; Charlize Theron, “O escândalo”; Renee Zellweger, “Judy”

Melhor ator de drama: Christian Bale, “Ford v. Ferrari”; Antonio Banderas, “Dor e glória”; Adam Driver, “História de um casamento”; Joaquin Phoenix, “Coringa”; Jonathan Pryce, “Dois papas”

Melhor atriz de comédia: Awkwafina, “The Farewell”; Ana de Armas, “Entre facas e segredos”; Beanie Feldstein, “Fora de série”; Emma Thompson, “Late Night”; Cate Blanchett, “Cadê você, Bernadette?”

Melhor ator de comédia: Daniel Craig (“Entre facas e segredos”); Roman Griffin Davis (“Jojo Rabbit”); Leonardo DiCaprio (“Era uma vez em Hollywood”); Taron Egerton (“Rocketman”); Eddie Murphy (“Meu nome é Dolemite”)

Melhor atriz coadjuvante: Annette Benning, “O relatório”; Margot Robbie, “O escândalo”; Jennifer Lopez, “As golpistas”; Kathy Bates, “O caso Richard Jewell”; Laura Dern, “História de um casamento”

Melhor ator coadjuvante: Tom Hanks, “Um lindo dia na vizinhança”; Al Pacino, “O irlandês”; Joe Pesci, “O irlandês”; Brad Pitt, “Era uma vez em Hollywood”; Anthony Hopkins, “Dois papas”

Melhor trilha sonora: “Brooklyn — Sem pai nem mãe”; “Adoráveis mulheres”; “Coringa”; “1917”; “História de um casamento”

Melhor canção: “Beautiful Ghosts” – CATS; “I’m Gonna Love Me Again” – Rocketman; “Into the Unknown” – Frozen 2; “Spirit” – O rei leão; “Stand Up” – Harriet

Melhor roteiro: “História de um casamento”; “Parasita”; “Dois papas”; “Era uma vez em Hollywood”; “O irlandês”

Melhor filme estrangeiro: “The Farewell” (China); “Les Misérables” (França); “Dor e glória” (Espanha); “Parasita” (Coreia do Sul); “Portrait of a Lady on Fire” (França)

Melhor animação: “Frozen 2”; “O rei leão”; “Link perdido”; “Toy Story 4”; “Como treinar o seu dragão 3”

Melhor série de drama: “Big Little Lies”; “The Crown”; “Killing Eve”; “Morning Show”; “Succession”

Melhor atriz em série de drama: Jennifer Aniston, “The Morning Show”; Jodi Comer, “Killing Eve”; Nicole Kidman, “Big Little Lies”; Reese Witherspoon, “The Morning Show”; Olivia Colman, “The Crown”

Melhor ator em série de drama: Brian Cox, “Succession”; Kit Harington, “Game of Thrones”; Rami Malek, “Mr. Robot”; Tobias Menzies, “The Crown”; Billy Porter, “Pose”

Melhor série de comédia ou musical: “Barry”; “Fleabag”; “O método Kominsky”; “The Marvelous Mrs. Maisel”; “The Politician”

Melhor atriz em série de comédia: Christina Applegate (“Dead to Me”); Phoebe Waller-Bridge (“Fleabag”); Natasha Lyonne (“Boneca russa”); Kirsten Dunst (“On Becoming a God in Central Florida”); Rachel Brosnahan (“The Marvelous Mrs. Maisel”)

Melhor ator em série de comédia: Ben Platt, “The Politician”; Paul Rudd, “Living With Yourself”; Rami Yousef, “Rami”; Bill Hader, “Barry”; Michael Douglas, “O método Kominsky”

Melhor minissérie ou telefilme: “Catch-22”; “Chernobyl”; “Fosse/Verdon”; “The Loudest Voice”; “Inacreditável”

Melhor atriz em minissérie ou telefilme: Kaitlyn Dever (“Inacreditável”); Joey King (“The Act”); Helen Mirren (“Catherine the Great”); Merritt Wever (“Inacreditável”); Michelle Williams (“Fosse/Verdon”)

Melhor ator em minissérie ou telefilme: Chris Abbott (“Catch 22”); Sacha Baron Cohen (“The Spy”); Russell Crowe (“The Loudest Voice”); Jared Harris (“Chernobyl”); Sam Rockwell (“Fosse/Verdon”)

Melhor ator coadjuvante em série, minissérie ou telefilme: Alan Arkin, “O método Kominsky”; Kieran Culkin, “Succession”; Andrew Scott, “Fleabag”; Stellan Skarsgård, “Chernobyl”; Henry Winkler, “Barry”

Melhor atriz coadjuvante em série, minissérie ou telefilme: Meryl Streep, “Big Little Lies”; Helena Bonham Carter, “The Crown”; Emily Watson, “Chernobyl”; Patricia Arquette, “The Act”; Toni Collette, “Unbelievable”.

